La Juventus è al lavoro per programmare il mercato della sessione estiva. Allo stato attuale paiono diversi i giocatori che potrebbero lasciare Torino, fra questi Leandro Paredes, che sta deludendo e di molto le aspettative che si erano create su di lui a inizio anno.

Non è un caso che come alternativa a Manuel Locatelli il tecnico Massimiliano Allegri stia preferendo Barrenechea, diventato oramai parte integrante della rosa bianconera dopo l'esperienza professionale nella Primavera e nella Next Gen.

Difficile quindi che Paredes venga riscattato dal Paris Saint Germain, con la società bianconera che dovrebbe spendere circa 20 milioni di euro oltre che garantirgli un ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione.

Come scrive la stampa spagnola l'argentino potrebbe dunque far ritorno nella società francese ma non per rimanerci. Interesserebbe infatti all'Atletico Madrid, che in tal caso lascerebbe partire Rodrigo De Paul. L'ex Udinese sarebbe un giocatore gradito dalla società bianconera come rinforzo per il centrocampo.

L'argentino non è considerato un titolare da Simeone, da qui la sua possibile partenza: acquistato nel calciomercato estivo del 2021 per circa 40 milioni di euro, De Paul non è mai diventato il riferimento del centrocampo che evidentemente la società spagnola ed il tecnico argentino si aspettavano. In Liga quest'anno ha disputato 18 match con 1 gol ed 2 assist.

Il mercato della Juve

La Juventus dovrà lavorare anche alle situazioni contrattuali di diversi altri giocatori in scadenza a giugno. Su tutti Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot. Di questi si starebbe valutando la permanenza del brasiliano, dell'argentino e del francese anche per bocca dei diretti protagonisti che nelle scorse settimane hanno ammesso l'avvio delle trattative di rinnovo.

Sul colombiano invece si parla di una possibile partenza a parametro zero, che potrebbe quindi aggiungersi a quella di Paredes.