La Juventus è stata una delle società più impegnate sul mercato nel recente Calciomercato estivo. Tante le cessioni ma anche gli acquisti: negli ultimi giorni di mercato, la società bianconera decise di rinforzare il centrocampo con Leandro Paredes. L'argentino arrivò in prestito con obbligo di riscatto dal Paris Saint Germain in caso di qualificazione della squadra bianconera agli ottavi di finale di Champions League per circa 20 milioni di euro. Di conseguenza, con la mancata qualificazione alla seconda fase della competizione europea, la società non ha più l'obbligo di riscatto e c'è la concreta possibilità che Paredes ritorni al Paris Saint Germain.

La società francese, difficilmente, lo confermerà in caso di rientro, in quanto il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno 2024: c'è il rischio che possa lasciare la società francese a parametro zero. Per questo, sarebbe pronta ad accettare offerte anche di 15 milioni di euro per il cartellino dell'argentino che, come scrive calciomercato.it, piacerebbe all'Atletico Madrid.

Paredes potrebbe ritornare al Paris Saint Germain e trasferirsi all'Atletico Madrid

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato.it, Leandro Paredes potrebbe fare ritorno al Paris Saint Germain a giugno, ma non per rimanere nella società francese. Potrebbe trasferirsi all'Atletico Madrid che starebbe cercando un rinforzo a centrocampo, considerando che Simeone potrebbe lasciar partire Rodrigo De Paul.

La valutazione di mercato dell'ex Empoli è di circa 15 milioni di euro ma l'Atletico Madrid sarebbe pronto a spendere circa 10 milioni di euro per il cartellino del centrocampista. D'altronde, il giocatore è in scadenza a giugno 2024 e questo porterebbe ad una svalutazione del suo cartellino, a maggior ragione considerando la stagione, finora deludente, con la società bianconera.

Allegri non lo sta prendendo molto in considerazione, lo dimostra anche il suo mancato impiego contro il Torino nonostante l'assenza per squalifica di Manuel Locatelli. Il tecnico ha dato fiducia a Barrenechea, giovane classe 2001 che oramai si allena con la prima squadra, dopo aver dato un contributo importante con la Next Gen.

Di conseguenza, è molto probabile che non venga riscattato a giugno.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà valutare il futuro professionale di Adrien Rabiot che, però, viene considerato molto dal tecnico Massimiliano Allegri. Il francese è in scadenza di contratto a giugno e, nel post match contro la Roma, ha dichiarato che sicuramente incontrerà la società per definire insieme il suo futuro professionale anche se la permanenza di Rabiot non è scontata. Di certo, rientrerà dal prestito Nicolò Rovella, attualmente nel Monza. Il centrocampista ex Genoa dovrebbe essere parte integrante della rosa bianconera per la stagione 2023-2024, considerando la crescita avuta in questa stagione.