La Juventus in queste ore è nel suo centro sportivo della Continassa e Massimiliano Allegri ha fatto le ultime prove tattiche in vista del match di Europa League contro il Friburgo di stasera.

Per ora dalle mura del JTC trapela poco o nulla sulle scelte del tecnico livornese. Molto dipende dalle condizioni di Alex Sandro, infatti resta da capire se il brasiliano possa essere titolare o meno: al momento il numero 12 bianconero è in ballottaggio con Federico Gatti. Mentre per quanto riguarda l'attacco, in casa Juventus, ci sarebbe la tentazione di inserire il tridente formato da Federico Chiesa, Dusan Vlahovic e Angel Di Maria.

La notizia dell'ultima ora riguarda Paul Pogba, che non sarà presente a causa di un provvedimento disciplinare.

Dubbi per Allegri

In queste ore Massimiliano Allegri è alle prese con diversi dubbi di formazione. Infatti, il tecnico livornese sta pensando a un cambio di modulo: potrebbe passare al 3-4-3. Questo consentirebbe l'inserimento di Federico Chiesa con conseguente esclusione di Nicolò Fagioli. Ma non è da escludere nemmeno la conferma del 3-5-1-1, a quel punto il numero 7 juventino partirebbe dalla panchina. L'altro grande nodo da sciogliere riguarda la difesa. Al momento non si sa ancora come sia andato il provino fatto da Alex Sandro durante la rifinitura di questa mattina 9 marzo. Massimiliano Allegri deve decidere se affidarsi al brasiliano (che è comunque presente nella lista dei convocati della Juventus) oppure se puntare su Federico Gatti.

Mentre le certezze per quanto riguarda la retroguardia sono Gleison Bremer e Danilo. Anche a centrocampo ci sono quattro giocatori certi di partire dal primo minuto, si tratta di Juan Cuadrado, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot e Filip Kostic. Il colombiano e il serbo agiranno rispettivamente sulla corsia di destra e su quella di sinistra.

In caso, invece, di 3-5-1-1 in mediana verrebbe inserito Nicolò Fagioli. Mentre per quanto riguarda l'attacco al momento si va verso il terzetto formato da Federico Chiesa, Dusan Vlahovic e Angel Di Maria. Ma non è da escludere che l'italiano possa partire dalla panchina, mentre il serbo e l'argentino paiono certi del posto.

La probabile formazione della Juventus (3-4-3): Szczesny; Alex Sandro, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic, Di Maria.

Pogba assente

La Juventus, dopo la rifinitura di questa mattina 9 marzo, ha diramato la lista dei convocati per il match di Europa League. Tra i disponibili per la gara contro il Friburgo c'è Alex Sandro, che a questo punto sembra essere in leggero vantaggio su Federico Gatti. Mentre non sarà a disposizione Paul Pogba, escluso per essere arrivato tardi in ritiro. Il francese dovrebbe rientrare comunque per il match contro la Sampdoria del 12 marzo visto che la sua assenza è dovuta a motivi disciplinari.