In queste ore, la Juventus è alle prese con la preparazione della gara contro la Roma. Per questa partita, Massimiliano Allegri dovrà sciogliere alcuni dubbi sulla formazione, visto che ha quasi tutta la rosa a disposizione. Infatti, per la gara contro la Roma, mancherà il solo Arek Milik: gli altri giocatori sono tutti 'abili e arruolabili'. Dunque, il tecnico livornese potrà operare un certo turnover, visto che giovedì 9 marzo è in programma la partita contro il Friburgo, per gli ottavi di Europa League. Per questo motivo non è da escludere che la Juventus possa affidarsi nuovamente al tridente.

Questo consentirebbe a Nicolò Fagioli di riposare: al suo posto toccherebbe a Federico Chiesa. Il numero 7 juventino, però, è reduce da un breve periodo di stop. Qualora, invece, Massimiliano Allegri decidesse di affidarsi al 3-5-2, a quel punto, per Federico Chiesa, si aprirebbe un ballottaggio con Angel Di Maria.

Pogba in panchina

La Juventus, in queste ore, sta lavorando per preparare la partita contro la Roma del 5 marzo. Per questo match, Massimiliano Allegri ha alcuni dubbi di formazione: in particolare, deve decidere se far rifiatare chi fino ad ora ha giocato di più. I dubbi riguardano tutti i reparti. Anche perché, in difesa, la Juventus ha ritrovato Leonardo Bonucci e non è da escludere che possa giocare al posto di uno dei tre brasiliani.

A centrocampo, invece, ci sarà il ritorno di Manuel Locatelli che tornerà in cabina di regia. Insieme al numero 5 juventino, ci sarà certamente Adrien Rabiot, mentre resta da capire se ci sarà un turno di riposo per Nicolò Fagioli. Al posto del numero 44 juventino, potrebbe essere inserito Federico Chiesa con conseguente passaggio al 3-4-2-1.

Ma questa opzione potrebbe essere tenuta maggiormente in considerazione per la gara di Europa League contro il Friburgo. Per far riposare Nicolò Fagioli ci sarebbe anche l'opzione Paul Pogba. Ma il francese dovrebbe partire dalla panchina per entrare a gara in corso. La Juventus dovrebbe aumentare il minutaggio del suo numero 10 e, per ora, sembra difficile possa partire come titolare.

In attacco, invece, si dovrebbe ripartire da Dusan Vlahovic che è favorito su Moise Kean. Insieme a Vlahovic ci sarà uno fra Angel Di Maria e Federico Chiesa. Ogni dubbio Massimiliano Allegri lo risolverà a poche ore dal fischio d'inizio della gara contro la Roma.

Allegri in conferenza

Nella giornata di domani 4 marzo, Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa per presentare la gara contro la Roma. L'appuntamento con il tecnico livornese è fissato per le 11:30 e, in questa occasione, la speranza è che l'allenatore della Juventus possa dare qualche indicazione in merito alla formazione. La sensazione è che comunque Allegri non si sbilancerà più di tanto visto che la squadra si allenerà solo nel pomeriggio di domani, 4 marzo.