L'Inter studia i nomi che potrebbero rinforzare la rosa del futuro. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da calciomercatoweb.it, il profilo di Emre Can piacerebbe molto perché potrebbe giocare sia in difesa che a centrocampo. Dalla Premier League, sponda West Ham, potrebbe arrivare invece Gianluca Scamacca. L'attaccante ex Sassuolo è stato già nei radar nerazzurri che non hanno poi potuto concretizzare l'affare per le elevate cifre economiche richieste dagli emiliani. In Inghilterra potrebbe essere infine il futuro di Manuel Locatelli della Juventus che sarebbe finito nel mirino del Liverpool di Jurgen Klopp.

Si riflette sullo scambio Emre Can-Gosens

L'Inter potrebbe intavolare una trattativa a giungo per Emre Can. Il calciatore ha un contratto fino al 2024 con il Borussia Dortmund, club che sarebbe interessato da qualche mese alle prestazioni di Robin Gosens. Il calciatore ex Atalanta avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro e potrebbe essere proposto come pedina di scambio proprio per Emre Can. Quest'ultimo gradirebbe la destinazione in quanto conosce molto bene Giuseppe Marotta, con il quale ha vissuto l'esperienza alla Juventus.

Gianluca Scamacca per ringiovanire il reparto

L'Inter avrebbe intenzione di rinforzare il reparto offensivo. Se Romelu Lukaku dovesse dare delle garanzie fino al termine della stagione, si potrebbero concordare degli incontri con il Chelsea per rinnovare il prestito di un anno.

Il calciatore avrebbe già dato il suo consenso alla permanenza alla Pinetina. I dirigenti meneghini potrebbero però riportare in Italia un altro attaccante, si tratterebbe di Gianluca Scamacca che non ha avuto il rendimento sperato con la maglia del West Ham. Il ragazzo avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro ma il club milanese potrebbe proporre un prestito con diritto di riscatto per il centravanti che è stato già sondato negli anni precedenti da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio.

Liverpool interessato a Barella e Locatelli

Il Liverpool sarebbe molto attento ai calciatori che militano nel campionato italiano. Nelle ultime ore, i Reds avrebbero puntato i fari su Manuel Locatelli e Nicolò Barella. Il calciatore della Juventus avrebbe una valutazione di circa 50 milioni di euro e potrebbe partire se dovesse arrivare un'offerta allettante.

I bianconeri vorrebbero trattenerlo perché potrebbero perdere a zero Adrien Rabiot ma dinanzi ad offerte irresistibili i piani potrebbero cambiare. Juventus che nelle ultime ore è stata anche al centro della suggestione Chiesa al Napoli.

Per Barella, l'Inter chiederebbe invece circa 70 milioni di euro, cifra che il Liverpool potrebbe anche garantire ma la trattativa non è semplice da portare avanti perché l'ex Cagliari è un calciatore centrale per i nerazzurri.