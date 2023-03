Siamo ancora a marzo ma non mancano le indiscrezioni riguardo al Calciomercato estivo. Secondo alcuni recenti rumor il Liverpool potrebbe riprendere i contatti con la Juventus soprattutto per rinforzare il centrocampo. Se da un lato non dovrebbe essere riscattato Arthur Melo (che Klopp non ha avuto mai a disposizione a causa degli infortuni), nei prossimi mesi gli inglesi potrebbero fare un'offerta alla Juventus per Manuel Locatelli.

Il centrocampista Locatelli piacerebbe al Liverpool

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Liverpool starebbe valutando l'acquisto di Manuel Locatelli.

Gli inglesi potrebbero offrire circa 50 milioni di euro per il cartellino del centrocampista. Con un'offerta del genere la società bianconera potrebbe anche decidere di lasciarlo partire, soprattutto se i bianconeri non dovessero disputare le competizioni europee nella stagione 2023-2024.

Il centrocampista è diventato un giocatore bianconero a titolo definitivo di recente, dopo che è scattato l'obbligo di riscatto del cartellino dal Sassuolo: considerando anche il prestito avviato nel 2021 il costo totale dell'operazione è stato di circa 40 milioni di euro.

Locatelli ormai è uno dei punti riferimento della squadra bianconera perché garantisce equilibrio e impostazione e in mezzo al campo si completa molto bene con i vari Fagioli e Rabiot.

In questa stagione ha disputato fino ad adesso 30 match fra campionato italiano, Coppa Italia, Champions League ed Europa League, non segnando ancora nessun gol.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus comunque difficilmente lascerà partire Locatelli, considerando pure che a centrocampo c'è incertezza sulle conferme di Leandro Paredes e Adrien Rabiot per la stagione 2023-2024.

L'argentino difficilmente sarà riscattato dal Paris Saint Germain, l'esclusione dai titolari nel match contro il Torino nonostante l'assenza di Locatelli per squalifica (ha giocato titolare Barrenechea) dimostra come in questo momento l'argentino non sia considerato un titolare da Allegri.

Diversa è la situazione di Adrien Rabiot, la società bianconera vorrebbe confermarlo ma il suo prolungamento di contratto potrebbe dipendere dalla qualificazione alle competizioni europee della squadra bianconera. Per quanto riguarda invece Alex Sandro e Angel Di Maria, la società bianconera potrebbe offrire a entrambi un prolungamento di contratto per un'altra stagione.