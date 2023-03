La dirigenza dell'Inter starebbe valutando un eventuale scambio con il West Ham tra Gianluca Scamacca e Joaquin Correa per la prossima stagione; l'amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta starebbe lavorando con gli emissari del club inglese per cercare di chiudere l'affare nella prossima sessione di mercato estiva.

La nuova idea sul mercato: scambio di attaccanti tra Inter e West Ham

L'Inter starebbe ragionando per nuovi rinforzi per la fase offensiva e vorrebbe provare a portare a Milano l'attaccante del West Ham Gianluca Scamacca come rinforzo da affidare all'allenatore Simone Inzaghi per la prossima stagione.

Per convincere il club inglese a cedere il giocatore appena acquistato nella scorsa sessione estiva di Calciomercato, la dirigenza nerazzurra vorrebbe proporre uno scambio con l'attaccante argentino Joaquin Correa.

Correa sarebbe seguito da diversi club in Premier League e la sua cessione a fine campionato sembrerebbe inevitabile; il suo cartellino potrebbe essere utilizzato come importante pedina per arrivare all'attaccante italiano del West Ham.

Molto del prosieguo dell'operazione dipenderà anche dal futuro del club inglese, che qualora dovesse retrocedere, difficilmente potrebbe essere un'opzione di destinazione gradita da Joaquin Correa.

Allo stesso tempo però un'eventuale retrocessione potrebbe portare alla cessione di Gianluca Scamacca, che non vorrebbe rimanere in un club nella serie cadetta inglese.

Anche la Juventus sull'attaccante del West Ham

Non ci sarebbe solo l'Inter a seguire Gianluca Scamacca, ma anche la Juventus avrebbe messo nel mirino l'attaccante italiano; per provare a portare l'ex Sassuolo a Torino la dirigenza bianconera starebbe attendendo lo sviluppo della situazione con Dusan Vlahovic.

L'attaccante serbo infatti non starebbe soddisfacendo le attese su di lui e qualora dovesse arrivare un'offerta importante nella prossima estate, Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus ed a quel punto il club bianconero virerebbe su Gianluca Scamacca come possibile sostituto.

Le alternative per l'attacco dell'Inter

Nel caso in cui non si dovesse concretizzare la trattativa con il West Ham, la dirigenza nerazzurra potrebbe proporre Joaquin Correa al Siviglia, con una probabile opzione di prestito, che sembra essere gradita dal club spagnolo.

Per rinforzare l'attacco dell'Inter, Giuseppe Marotta starebbe seguendo anche Marcus Thuram, attaccante francese in scadenza di contratto nel giugno di quest'anno con il Borussia Moenchengladbach; il giocatore potrebbe arrivare a Milano a parametro zero nella prossima estate.