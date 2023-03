Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato la Juventus qualora decidesse di vendere Dusan Vlahovic nella prossima estate potrebbe poi puntare su due calciatori che piacerebbero da tempo alla società bianconera, vale a dire Sergej Milinkovic-Savic della Lazio e Gianluca Scamacca del West Ham.

Calciomercato Juventus, se partisse Vlahovic potrebbero arrivare Milinkovic-Savic e Scamacca

Da diverse settimane sulla stampa sportiva si parla di una possibile cessione a fine stagione da parte della Juventus di Dusan Vlahovic, l'attaccante serbo infatti potrebbe essere venduto dalla società bianconera in caso di un'offerta adeguata ossia di almeno 90 milioni di euro.

A fronte di un eventuale introito del genere la "Vecchia Signora" potrebbe lanciare l'assalto a due calciatori che sarebbero osservati da tempo, ossia Sergej Milinkovic-Savic e Gianluca Scamacca.

Il centrocampista della Lazio non dovrebbe rinnovare con la formazione biancoceleste il contratto che scadrà nel giugno 2024 e quindi in questa estate 2023 le sue quotazioni sarebbero in ribasso, circostanza che potrebbe permettere alla Juventus di portarlo via da Formello per una cifra vicina ai 40 milioni di euro.

Per quanto concerne invece a Gianluca Scamacca, l'attaccante ex Sassuolo e attualmente in forze al West Ham non avrebbe convinto del tutto la formazione inglese nel suo primo anno in Premier League, per questo gli “Hammers” potrebbero anche pensare di cederlo, magari se dovesse arrivare un'offerta vicina alla somma con la quale lo comprarono dal club emiliano nel luglio 2022, vale a dire circa 40 milioni di euro.

Juventus: occhi anche su Beto dell’Udinese, che piacerebbe anche alle milanesi

Oltre a Scamacca la Juventus osserverebbe anche altri profili per l'attacco e uno di questi sarebbe Beto dell'Udinese.

Secondo quanto scrive il giornalista sportivo Graziano Campi sul proprio account Twitter, il centravanti della formazione friulana avrebbe le qualità richieste da Massimiliano Allegri, in quanto capace di imporsi fisicamente contro gli avversari e dettare un pressing costante alle difese rivali.

C'è comunque da sottolineare come su Beto ci sarebbero anche le attenzioni del Milan (che sabato scorso ha subito un gol proprio dal portoghese) e dell'Inter, che nella prossima estate potrebbe dover cercare l'erede di almeno uno tra Edin Dzeko e Romelu Lukaku