Uno dei giocatori che ha maggiormente deluso le aspettative in casa Inter fino a questo momento è sicuramente Romelu Lukaku. Il centravanti belga ha subito un brutto infortunio a fine agosto che ne ha condizionato pesantemente il rendimento anche al Mondiale e proprio per questo solo nelle ultime settimane ha cominciato a giocare con maggiore continuità provando a ritrovare la forma migliore. Prestazioni che, inevitabilmente, aumentano i dubbi su quello che potrebbe essere il futuro di Big Rom, tra Inter, Chelsea e non solo.

Sull'attaccante classe 1993, infatti, avrebbe messo gli occhi la Roma.

I giallorossi cercano un rinforzo importante per il reparto avanzato, che ha avuto qualche difficoltà dal punto di vista finalizzativo in questa stagione. Futuro di Lukaku che potrebbe essere legato a quello dell'attaccante di proprietà dei capitolini, Tammy Abraham.

Lukaku tra Inter e Roma

Il rendimento di Romelu Lukaku con la maglia dell'Inter non è stato sicuramente positivo. Quando a fine giugno il centravanti belga atterrò a Milano erano ben altre le aspettative, sia dei tifosi che della società nerazzurra, che sperava di poter ritrovare quell'attaccante che a suon di gol due anni fa aveva regalato il diciannovesimo scudetto, prima della cessione al Chelsea per 115 milioni di euro. Un brutto infortunio, subito a fine agosto, però, lo ha bloccato e i numeri testimoniano come il suo apporto sia stato quasi nullo.

Soltanto tre i gol messi a segno in campionato in quindici partite, di cui due su calcio di rigore, a fronte di due reti realizzate in tre gare di Champions League, anche se sempre partendo dalla panchina.

La stima di altri club non manca e tra questi c'è la Roma. I giallorossi cercano un rinforzo importante in attacco, anche perché Tammy Abraham potrebbe andare via non essendo felicissimo nella Capitale.

Numeri, quelli del centravanti inglese, che non sono così eccelsi, rapportati anche allo stesso Lukaku, con soli sei gol segnati in ventisette partite di campionato e una sola rete realizzata in nove gare di Europa League.

Le cifre per Lukaku

Il cartellino di Romelu Lukaku è di proprietà del Chelsea e l'Inter al momento non sembra intenzionata a rinnovare il prestito, a meno che non ci sia un forte sconto rispetto ai 10 milioni versati lo scorso anno.

Da qui il possibile inserimento della Roma, con i Blues e i giallorossi che potrebbero intavolare uno scambio alla pari inserendo nell'affare il cartellino proprio di Tammy Abraham, che il club inglese vorrebbe riabbracciare due anni dopo la cessione. Uno scambio alla pari con valutazione sui 50 milioni di euro che permetterebbe al Chelsea di non realizzare una minusvalenza e alla stessa Roma di realizzare una plusvalenza.