L'Inter potrebbe rivoluzionare il reparto difensivo tra qualche mese, nella sessione estiva di Calciomercato. Andrà sicuramente via Milan Skriniar cui potrebbe subentrare Scalvini, ma anche Stefan De Vrij e Danilo D'Ambrosio sono in scadenza e non hanno ancora rinnovato mentre per quanto riguarda Francesco Acerbi bisognerà discutere dell'eventuale riscatto con la Lazio. Per questo motivo la società nerazzurra dovrà modificare la difesa e sta sondando diverse piste in queste settimane. Uno dei nomi finiti nel mirino sarebbe quello di Marash Kumbulla che alla Roma non è ritenuto intoccabile. [VIDEO]

Il Milan potrebbe intervenire in estate per regalare a Stefano Pioli un esterno d'attacco di livello, con l'idea di poter tornare al 4-2-3-1 o al 4-3-3.

Negli ultimi giorni la società rossonera avrebbe sondato il terreno per Nico Gonzalez, che la Fiorentina potrebbe cedere se non dovesse centrare un piazzamento europeo, cosa non impossibile visto che i viola sono lontani dalle posizioni di vertice.

L'offerta dell'Inter per Kumbulla

L'Inter è alla ricerca di rinforzi per la difesa in vista della prossima estate. Uno dei nomi che piacciono alla società nerazzurra è quello di Marash Kumbulla. Il centrale albanese alla Roma non sta trovando molto spazio, con José Mourinho che preferisce il trio formato da Mancini, Smalling e Ibanez e proprio questo potrebbe portare il giocatore stesso a chiedere la cessione tra qualche mese.

Il classe 2000 era stato vicino ai nerazzurri già qualche anno fa, proprio prima del trasferimento nella Capitale, con i giallorossi che bruciarono la concorrenza prendendolo dal Verona per quasi 20 milioni di euro.

In questa stagione sono soltanto cinque le presenze raccolte in campionato, troppo poche. E alla luce di ciò in estate le due società potrebbero imbastire una trattativa per il trasferimento a Milano dello stesso Kumbulla. L'Inter sarebbe pronta ad offrire il cartellino di Joaquin Correa, che difficilmente resterà in nerazzurro a fine stagione dopo un'altra annata al di sotto delle aspettative.

Milan su Nico Gonzalez

Il Milan cerca rinforzi per l'attacco, e lo dimostra il fatto che a gennaio Paolo Maldini ha provato a prendere Nicolò Zaniolo non trovando l'accordo con la Roma. Per l'estate, però, il nome finito nel mirino sarebbe quello di Nico Gonzalez, esterno argentino in forza alla Fiorentina che in questa stagione ha segnato quattro reti e collezionato un assist in quindici presenze.

Senza la qualificazione alle coppe europee i viola sono pronti a lasciarlo andare, ma la sua valutazione non è inferiore ai 20 milioni di euro. Non è da escludere che i rossoneri provino a mettere sul piatto una contropartita tecnica, che potrebbe essere Yacine Adli, per abbassare l'esborso economico a 10-15 milioni di euro.