Il centravanti della Juventus Dusan Vlahovic in questo periodo continua ad avere problemi in fase realizzativa. Molti addetti ai lavori hanno parlato di difficoltà della punta nell'adattarsi al gioco di Allegri. Intanto - secondo le ultime indiscrezioni di mercato in arrivo di diversi giornali sportivi inglesi - il giocatore potrebbe essere offerto a breve dai torinesi a diverse società straniere, su tutte il Manchester United, il Newcastle e il Chelsea.

La Juventus vorrebbe ricavare una somma vicina ai 100 milioni di euro, dopo aver speso 75 milioni di euro per ingaggiare il giocatore nel mercato di gennaio del 2022 dalla Fiorentina.

Vlahovic potrebbe essere offerto al Manchester United, Newcastle e Chelsea

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi inglesi la Juventus potrebbe offrire Dusan Vlahovic a diverse società di Premier League, in particolar modo al Manchester United, al Newcastle e al Chelsea. Sono tutte squadre che cercano una punta per rinforzare il settore avanzato.

Si parla di una valutazione di mercato di circa 100 milioni di euro decisa dalla Juventus per il suo giocatore, che in queste settimane sta avendo non pochi problemi dal punto di vista realizzativo. Negli ultimi mesi del 2022 invece Vlahovic era stato condizionato dal problema di pubalgia, ma come recentemente dichiarato da Allegri il problema fisico è stato risolto: il tecnico lo ha elogiato per miglioramenti avuti nel sostenere il gioco offensivo, ma il giocatore sembra aver un po' perso la sua freddezza nel finalizzare le azioni da gol.

Anche contro la Sampdoria ha prima sbagliato un rigore colpendo un palo e poi ha sprecato altre possibilità per segnare.

Sarà importante per mister Allegri recuperare al meglio Vlahovic in questo finale di stagione anche perché la Juve ha obiettivi importanti, come l'Europa League e la Coppa Italia.

Il resto del mercato estivo della Juventus: da valutare i giocatori in scadenza di contratto

La Juventus potrebbe lasciar partire altri giocatori a giugno. Vanno in scadenza di contratto Adrien Rabiot e Juan Cuadrado. Pare inoltre difficile il riscatto del cartellino di Leandro Paredes, che dovrebbe quindi ritornare al Paris Saint Germain.

Da valutare è inoltre il futuro professionale di Alex Sandro che va in scadenza di contratto ma potrebbe prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera.