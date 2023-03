La dirigenza del Manchester United avrebbe individuato nel giocatore dell'Inter Denzel Dumfries il rinforzo migliore per la fascia destra della prossima stagione e per riuscire a portare l'olandese in Premier League starebbe pensando ad uno scambio con l'esterno destro Diogo Dalot più un conguaglio cash.

Il Manchester United su Denzel Dumfries

L'esterno olandese nerazzurro non è ancora entrato negli schemi dell'allenatore Simone Inzaghi, che al suo posto gli preferisce spesso l'italiano Matteo Darmian (il cui contratto è stato rinnovato recentemente); un addio di Denzel Dumfries a fine stagione sembrerebbe così molto probabile complice anche l'interesse dimostrato per lui da alcune big della Premier League.

In particolare il Manchester United starebbe seguendo da vicino la situazione di Denzel Dumfries: dal canto suo la dirigenza nerazzurra non sarebbe intenzionata a cedere l'esterno olandese per meno di 40-45 milioni di euro con il proposito eventuale - nel caso venissero meno offerte all'altezza - di trattenere Dumfries per un'altra stagione e far così lievitare il prezzo del cartellino (a patto che arrivino prestazioni migliori di quelle fornite quest'anno).

L'idea del Manchester United per ottenere il cartellino di Dumfries

Per convincere Giuseppe Marotta e Piero Ausilio ad una cessione di Denzel Dumfries a prezzo minore di quanto richiesto dai nerazzurri, il Manchester United starebbe pensando di giocare la carta Diogo Dalot.

L'esterno portoghese appena ventitreenne ha già vestito la maglia del Milan, il suo sarebbe un ritorno in Italia con il Manchester United che potrebbe dunque proporre il suo cartellino più un conguaglio a favore dei nerazzurri da circa 15 milioni di euro. Dati i cronici problemi di bilancio, stando a quando riportato da interlive.it, il club vorrebbe introitare tutta la cifra cash, ma qualora dovessero arrivare altre cessioni prima l'ipotesi di uno scambio più cash potrebbe anche essere accettata.

Le alternative per il Manchester United sulla fascia destra

Denzel Dumfries non sarebbe comunque l'unico obiettivo del Manchester United, che sulla fascia destra sta attenzionando anche l'esterno Jeremie Frimpong in forza al Bayer Leverkusen.

Nel caso in cui la trattativa con i bavaresi dovesse fallire, i 'red devils' potrebbero allora virare su Denzel Dumfries ed approfondire i dialoghi con i nerazzurri per un suo trasferimento in Premier League.