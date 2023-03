La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. C'è da rinforzare una rosa che potrebbe perdere diversi giocatori a giugno. Fra questi almeno due centrocampisti, Adrien Rabiot, in scadenza di contratto a giugno, e Leandro Paredes in prestito con diritto di riscatto ma destinato a tornare al Paris Saint Germain.

Con la partenza dell'argentino potrebbe arrivare un altro centrocampista abile nell'impostazione di gioco e in grado di garantire equilibrio alla mediana. Le ultime news riportate da calciomercato.com parlano soprattutto di Morten Hjulmand, nazionale danese del Lecce che sta disputando una stagione importante con la squadra pugliese condita da 24 match in campionato con 4 assist decisivi ai suoi compagni e da 1 match ed 1 assist in Coppa Italia.

Il suo contratto è in scadenza a giugno 2024 con opzione per la stagione successiva. Il 24enne ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro, più o meno il prezzo di Paredes. A differenza dell'argentino però guadagna molto meno, con la società bianconera che andrebbe a risparmiare molto sul monte ingaggi (7 milioni contro meno di uno).

Possibile l'acquisto di Hjulmand

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juve starebbe dunque lavorando al sostituto di Leandro Paredes, che difficilmente sarà riscattato facendo così ritorno al Paris Saint Germain. L'argentino potrebbe essere sostituito da Morten Hjulmand, centrocampista del Lecce che sta dimostrando tutta la sua importanza in questa Serie A.

Valutato circa 20 milioni di euro ha un ingaggio attuale di circa 200 mila euro a stagione che è ragionevole ritenere salirebbe in caso di passaggio in bianconero rimanendo però sempre entro parametri accettabili. Al livello di mediana, la Juventus potrebbe dare fiducia anche a Nicolò Rovella, titolare nel centrocampo del Monza e che farà ritorno a Torino a fine stagione per fine prestito.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per definire anche gli acquisti per il settore difensivo. Al riguardo potrebbero arrivare un centrale di sinistra oltre che due terzini. Farà certamente in primis ritorno a Torino dal prestito al Bologna Andrea Cambiaso, che può giocare su entrambe le fasce difensive. Potrebbe arrivare poi uno fra Alejandro Grimaldo del Benfica e Carlos Augusto del Monza, per la fascia destra piacerebbe invece Emil Holm dello Spezia. Da valutare anche gli investimenti per il settore avanzato, che dipenderanno inevitabilmente dalla conferma o meno di Dusan Vlahovic, che piace a diverse società inglesi.