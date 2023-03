"Frederic Massara è una possibilità, è stimato dai dirigenti bianconeri e conosce molto bene Massimiliano Allegri": questo l'incipit delle dichiarazioni rilasciate dal giornalista sportivo Giovanni Albanese a margine della trasmissione SICafè su Sportitalia.

Ad agevolare il suo arrivo a Torino come nuovo direttore sportivo potrebbe essere dunque la presenza di Massimiliano Allegri ma anche quella di Francesco Calvo, il nuovo direttore tecnico bianconero, che con Massara ha già lavorato in passato alla Roma.

Possibile l'ingaggio di Massara come direttore sportivo da parte della Juventus

"Già dall'inizio della stagione la Juventus voleva inserire un uomo mercato nell'organigramma, in futuro ci sarà questa possibilità. Massara, inoltre, ha già lavorato con Francesco Calvo ai tempi della Roma: una serie di punti in comune che potrebbero avvicinarlo ai bianconeri. La Juventus continua a lavorarci sotto traccia" ha proseguito Albanese che ha dunque concentrato il suo intervento sul futuro dirigenziale del club bianconero.

Futuro che potrebbe essere riscritto a fine stagione al termine delle vicende giudiziarie che stanno interessando la società. Qualche giorno fa Calvo ha dichiarato che la 'sentenza del Collegio del Coni sul caso plusvalenze sarà decisiva anche per pianificare il futuro', ma al di là di quanto accadrà appare chiaro come il club punterà molto su profili giovani e under 21.

Una strategia avviata già quest'anno con i vari Fagioli, Miretti e Soulè ormai in pianta stabile in prima squadra. Negli anni al Milan Massara ha dimostrato di saperli scovare in giro per il mondo, la sua esperienza potrebbe dunque rivelarsi molto utile a Torino per proseguire in questo solco. Basti pensare a Rafael Leao ma anche all'acquisto recente di Thiaw, diventato un punto di riferimento della difesa del Milan.

L'eventuale ingaggio di Massara da parte della società bianconera, come già accennato, potrebbe agevolare anche la permanenza di Massimiliano Allegri nella società bianconera. Il tecnico ha un contratto fino a giugno 2025, molto della sua riconferma dipenderà dal finale di stagione della squadra bianconera, con la Juventus impegnata nelle semifinali di Coppa Italia e nei quarti di finale di Europa League contro lo Sporting Lisbona.

Il tutto in attesa di sapere quale sarà il piazzamento finale in campionato: guardando esclusivamente al campo in questo momento la Juventus avrebbe 56 punti e sarebbe seconda in classifica dietro solo al Napoli capolista.