La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti nel Calciomercato estivo. Pesano evidentemente le vicende giudiziarie che la stanno riguardando, c'è il rischio di una mancata qualificazione alle competizioni europee se dovessero arrivare altre sanzioni per la manovra stipendi dopo quella riguardante il caso plusvalenze. Nonostante questo la società deve programmare il mercato anche perché Alex Sandro e Juan Cuadrado sono in scadenza di contratto e difficilmente prolungheranno la loro intesa contrattuale con la società bianconera.

Il sostituto del brasiliano potrebbe essere Alejandro Grimaldo. Come scrive la stampa portoghese sul giocatore oltre la Juventus ci sarebbero anche l'Inter e diverse società inglesi.

Possibile l'ingaggio di Grimaldo da parte della Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi portoghesi Alejandro Grimaldo è uno dei giocatori seguiti dalla Juventus per rinforzare la fascia sinistra difensiva. Lo spagnolo è in scadenza di contratto con il Benfica e arriverebbe a parametro zero. La stampa portoghese non scarta la possibilità di un prolungamento di contratto con il Benfica, anche se lo spagnolo è segutip anche dall'Inter e da diverse società inglesi, ovvero Wolverhampton, Leeds e Newcastle.

La richiesta del giocatore è di un bonus alla firma di circa 10 milioni di euro. Per quanto riguarda l'ingaggio invece vorrebbe almeno 6 milioni di euro lordi a stagione, che frutterebbero molto di più in Italia in quanto c'è il Decreto Crescita. Tale disposizione governativa garantisce una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti da campionati esteri.

Il classe 1995 può giocare terzino in una difesa a quattro ma eventualmente fare il centrocampista di fascia nel 3-5-2. In questa stagione è un vero e proprio riferimento del Benfica, come dimostrano le partite giocate fino ad adesso. Ha contribuito alla qualificazione del Benfica agli ottavi di finale eliminando nel girone proprio la società bianconera.

La stagione fin qui disputata da Alejandro Grimaldo

Il giocatore Grimaldo ha disputato fino ad adesso 20 match nel campionato portoghese segnando 2 gol e fornendo 6 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 3 match nella Supercoppa di Portogallo e 4 match con 1 gol nella Coppa di Portogallo. Per quanto riguarda invece quelli giocati in Champions League i 4 match dei turni preliminari per la qualificazione ai gironi ha disputato altri 7 match nella competizione europea segnando 2 gol e fornendo altrettanti assist decisivi ai suoi compagni.

L'alternativa allo spagnolo per la Juventus potrebbe essere Carlos Augusto, in scadenza di contratto con il Monza a giugno 2024 e valutato circa 10 milioni di euro dalla società lombarda.