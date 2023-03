La Juventus è a lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Secondo la stampa inglese Dusan Vlahovic piace al Chelsea che potrebbe fare un'offerta vicina ai 100 milioni di euro. In tal caso la società bianconera dovrebbe sostituirlo con un altro giovane di qualità, fra i nomi seguiti ci sarebbe Gianluca Scamacca, che dopo una buona prima parte di stagione sta avendo non poche problematiche nel West Ham, complice anche la situazione difficile della squadra inglese in campionato (che attualmente è terzultima in classifica, anche se con una partita in meno rispetto alle squadre che la precedono).

Acquistato per circa 40 milioni di euro nel recente calciomercato estivo Scamacca potrebbe approdare a Torino a prezzo vantaggioso.

Sarebbe possibile l'acquisto di Scamacca a giugno

È un momento non facile quello che sta vivendo Scamacca nel West Ham e che inevitabilmente si ripercuote anche sul suo ruolo nella nazionale italiana: il commissario tecnico Roberto Mancini nei due match di qualificazione agli Europei 2024 gli ha preferito il debuttante Retegui, autore fra l'altro di due gol in due partite.

È un momento non facile quello che sta vivendo Scamacca nel West Ham e che inevitabilmente si ripercuote anche sul suo ruolo nella nazionale italiana: il commissario tecnico Roberto Mancini nei due match di qualificazione agli Europei 2024 gli ha preferito il debuttante Retegui, autore fra l'altro di due gol in due partite.

Un eventuale ritorno in Italia potrebbe rilanciarlo e magari aiutarlo anche a conquistare il posto da titolare in azzurro.

Il resto del mercato della Juventus: il punto sulla difesa

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare la difesa. Sulla fascia sinistra sono due gli elementi che piacciono: uno è lo spagnolo del Benfica Alejandro Grimaldo, che arriverebbe a parametro zero, mentre l'altro è il brasiliano Carlos Augusto del Monza, che in questa stagione sta dimostrando la sua capacità sia nella finalizzazione che nel fornire assist ai suoi compagni. Per la fascia destra, invece, il preferito sarebbe il giocatore svedese dello Spezia Emil Holm, che sta disputando una stagione importante con i liguri.