La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Tante le esigenze della società bianconera, a partire dai rinforzi in difesa oltre a quelli a centrocampo se fossero confermate alcune partenze. Difficile il riscatto di Leandro Paredes dal Paris Saint Germain, così come il prolungamento di contratto di Rabiot, che è in scadenza di contratto a giugno. La Juventus però potrebbe trattare di nuovo con la società francese per arrivare ad un altro centrocampista importante come Marco Verratti, che nonostante un contratto lungo con il Paris Saint Germain, potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale dopo ben 11 anni in Francia.

Gradirebbe fra l'altro un approdo a Torino con il centrocampista che non ha mai nascosto di tifare per la squadra bianconera. Secondo rumor di mercato potrebbe definirsi uno scambio di mercato che porterebbe Verratti a Torino e Moise Kean in Francia. La punta piace molto al Paris Saint Germain ed è già stato nella società francese nella stagione 2020-2021 in prestito dall'Everton.

Possibile scambio di mercato fra Kean e Verratti

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Paris Saint Germain e la Juventus potrebbero fare uno scambio di mercato che porterebbe Marco Verratti a Torino e Moise Kean nella società francese. Il centrocampista gradirebbe una nuova esperienza professionale ed un eventuale approdo a Torino, per quanto riguarda invece la punta italiana potrebbe accettare una nuova esperienza professionale al Paris Saint Germain, dopo quella ottima nel 2020-2021 in cui si avvicinò ai 20 gol stagionali nonostante non era considerato un titolare della squadra francese.

Se la valutazione di mercato dei due cartellini è simile lo stesso non si può dire degli ingaggi, con il centrocampisti che ha uno stipendio da 10 milioni di euro a stagione. La Juventus può usufruire del Decreto Crescita e di una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti da campionati esteri, ma rimane evidente la differenza rispetto ai 3 milioni di euro netti a stagione che invece guadagna Moise Kean.

C'è da dire però, che se fossero confermate le partenze di Paredes e Rabiot la società bianconera andrebbe a risparmiare più di 20 milioni di ingaggio lordo sul monte ingaggi.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche per rinforzare la difesa, in particolar modo le fasce difensive. Potrebbe arrivare per la fascia sinistra uno fra Alejandro Grimaldo del Benfica, in scadenza di contratto con la società portoghese a giugno, e Carlos Augusto del Monza, valutato circa 20 milioni di euro. Per la fascia destra alla Juve piacerebbe Emil Holm, che come il brasiliano della società lombarda ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.