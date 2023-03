Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato la Juventus potrebbe decidere di cedere Dusan Vlahovic in estate, a quel punto come sostituto potrebbe pensare a Gianluca Scamacca, centravanti attualmente in forza al West Ham.

Inoltre i bianconeri sarebbero la finestra anche per quanto riguarda il portiere Gianluigi Donnarumma del PSG.

Juve, Scamacca sarebbe uno dei nomi osservati dai bianconeri se in estate partisse Vlahovic

Le strade della Juventus e di Dusan Vlahovic potrebbero separarsi al termine della stagione in corso. L'attaccante serbo potrebbe essere ceduto qualora arrivasse un'offerta da almeno 80/90 milioni di euro.

Per l'eventuale sostituzione un nome che circola in queste ore è quello di Gianluca Scamacca, centravanti ex Sassuolo approdato al West Ham nella scorsa stagione. Il giocatore italiano, non si sta rendendo protagonista di un'annata particolarmente brillante in Inghilterra e gli "Hammers" potrebbero decidere di cederlo.

La Juventus, che seguirebbe Scamacca da diverse sessioni di calciomercato, starebbe dunque pensando di accelerare nella prossima estate per il classe '99 e bruciare così la concorrenza di Inter e Milan, entrambe accostate al profilo del centravanti ex Sassuolo.

Possibile valzer di portieri nella prossima estate Donnarumma potrebbe arrivare alla Juventus

Nella prossima estate diverse squadre potrebbero cambiare il proprio portiere: questa circostanza potrebbe scatenare un "effetto domino" che si innesterebbe con l'acquisto da parte del PSG di Ter Stegen.

Qualora il numero uno del Barcellona si trasferisse nella capitale francese, allora l'attuale titolare dei parigini Gianluigi Donnarumma si troverebbe nuovamente a dover giocarsi con un suo pari livello la maglia da titolare, dualismo che già ai tempi di Keylor Navas non aveva entusiasmato Il portiere azzurro. Di conseguenza Donnarumma potrebbe decidere di allontanarsi dalla capitale francese e ad accoglierlo aperte troverebbe la Juventus.

La compagine bianconera avrebbe infatti il desiderio di ringiovanire un reparto che attualmente vede come titolare il polacco Szczesny, che ad aprile compirà 33 anni. Tuttavia la trattativa riguardante Donnarumma sarebbe complicata per la Juventus, sia per una questione di costi del cartellino del giocatore, che verrebbe valutato dal PSG circa 50 milioni di euro, sia per lo stipendio che il portiere ex Milan percepisce attualmente nella compagine parigina.