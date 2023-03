La Juventus è al lavoro per definire le strategie di mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. A tal riguardo le ultime indiscrezioni di mercato che arrivano dalla Spagna lasciano intendere che la società bianconera starebbe valutando l'ipotesi Ansu Fati.

Lo spagnolo nelle ultime stagioni è stato condizionato da diversi infortuni, che non gli hanno permesso di giocare molto. Nella stagione attuale il suo rendimento è migliorato, ma non è considerato un titolarissimo fra i blaugrana, per questo il Barcellona starebbe valutando una sua cessione in prestito.

Fra le società interessate ci sarebbe la Juventus, che difficilmente però accetterà un prestito senza la possibilità di un riscatto del cartellino del giocatore.

Ansu Fati ha un contratto con la società spagnola fino a giugno 2027 e una valutazione di mercato di circa 35 milioni di euro.

Ansu Fati potrebbe arrivare in prestito alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe valutare la possibilità di prendere in prestito di Ansu Fati. Il Barcellona sarebbe pronto a lasciarlo partire per dargli la possibilità di raccogliere più minutaggio (nella stagione attuale ha giocato il 35% di partite da titolare, più o meno gli stessi dati statistici arrivano dalla Champions League).

Pare difficile però pensare che la Juventus consideri un prestito di Ansu Fati senza la possibilità futura di acquistarlo a titolo definitivo, di conseguenza se il Barcellona aggiungesse un diritto di riscatto, allora la trattativa di mercato potrebbe diventare più concreta. Ansu Fati è un attaccante di fascia, sarebbe l'alternativa ideale a Chiesa o Di Maria.

In questa stagione fino ad adesso ha disputato 24 match nel campionato spagnolo segnando tre gol e fornendo tre assist. A questi bisogna aggiungere sei presenze in Champions League, due gare disputate in Europa League, due incontri (e un gol) in Supercoppa di Spagna e quattro match (con due reti) in Coppa del Re.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus dovrà rinforzare soprattutto la difesa durante il calciomercato estivo. A tal riguardo si valuta per la fascia sinistra Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica a giugno o in alternativa Carlos Augusto del Monza, che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro. Più o meno la stessa valutazione la ha anche Emil Holm, che potrebbe essere il rinforzo per la fascia destra per la società bianconera.