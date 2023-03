Il Napoli è attualmente primo in Serie A con 19 punti di vantaggio sulla Lazio, attualmente seconda in classifica: a 11 giornate dalla fine del campionato i campani hanno praticamente il campionato in mano. Dell'argomento ha voluto parlare anche Aurelio De Laurentiis, nel corso del "premio Bearzot", assegnato a Luciano Spalletti, tecnico del Napoli.

Il massimo dirigente della società campana ha voluto lanciare una frecciatina alle rivali sportive del Napoli delle ultime stagioni, affermando che lo scudetto sarebbe potuto arrivare prima a Napoli se le regole nel calcio fossero state diverse, aggiungendo che anche lo scorso anno sarebbe potuto accadere qualcosa di diverso "se le cose fossero un po' più lecite".

Il presidente De Laurentiis ha sottolineato che lo scudetto a Napoli sarebbe potuto arrivare prima

'Sarà una grande festa, sono 18 anni che ci proviamo e se le regole del calcio fossero diverse, lo Scudetto a Napoli forse lo avremmo già portato', sono queste le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis durante il premio Bearzot, assegnato al tecnico azzurro Luciano Spalletti.

Il presidente del Napoli ha aggiunto: 'Luciano è stato bravo a riportarci tra i primi tre e anche l’anno scorso poteva accadere qualcosa di diverso, se le cose fossero un po’ più lecite'.

De Laurentiis sul mercato e su come è arrivato Spalletti

Il presidente del Napoli De Laurentiis ha spiegato anche la trattativa di mercato che portò Spalletti al Napoli nell'estate 2021: "Sono felice per lui.

La mia è stata una felice intuizione. Ho dovuto depistarlo. Gattuso in quel momento non si sentiva bene e andai a Milano al Bosco Verticale per incontrarlo, alla fine riuscì a trovare un'intesa per giugno con il tecnico di Certaldo". Il patron partenopeo ha dichiarato che per depistare i giornali sportivi passò prima per Sergio Coincecao e poi per Massimiliano Allegri che 'venne per quattro volte in ufficio da me a farmi lezioni di calcio'.

Mentre riguardo al futuro del tecnico ha aggiunto: "Il mister resterà con noi".

Mentre riguardo al futuro dei giocatori, De Laurentiis ha affermato: "Di solito arriva sempre la cosiddetta proposta indecente: è quella che crea numeri e mercato. Noi aspetteremo, ma di certo grazie ai contratti particolari che stiliamo qui nessuno si muoverà senza il nostro consenso: c'è l'intenzione di preservare un gruppo fantastico composto da ragazzi stupendi".