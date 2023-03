La dirigenza dell'Inter starebbe lavorando, con i suoi emissari, per intavolare con il West Ham una trattativa per un possibile passaggio di Gianluca Scamacca in nerazzurro, la prossima stagione: l'opzione sul tavolo sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto.

L'Inter cercherebbe un attaccante al posto di Correa

La società nerazzurra starebbe riflettendo sul profilo adatto per sostituire il possibile partente Joaquin Correa: l'attaccante argentino, infatti, potrebbe lasciare Milano in estate e, se non dovesse essere ceduto a titolo definitivo, potrebbe, comunque, partire in prestito all'estero.

Per sostituire Correa, il nome nuovo sarebbe quello di Gianluca Scamacca: l'attaccante ex Sassuolo è stato acquistato dal West Ham nella scorsa estate ma non avrebbe ancora reso come richiesto dal club inglese e potrebbe finire fuori dal progetto.

Giuseppe Marotta, tramite i suoi emissari in Inghilterra, starebbe lavorando su una possibile opzione di prestito con diritto di riscatto per andare incontro alle esigenze del West Ham a livello economico e rimanere, comunque, nei parametri finanziari fissati dal Presidente Steven Zhang.

Il West Ham preferirebbe monetizzare, soprattutto a fronte del grande investimento effettuato per portare Gianluca Scamacca in Premier League ma potrebbe aprirsi lo spazio per un accordo nella prossima estate, qualora l'attaccante finisse ai margini del progetto del club.

Il periodo negativo di Scamacca in Premier League

Per l'attaccante italiano non sembra essere un buon momento: in questa settimana, si sarebbe anche interrotto il rapporto di collaborazione con il suo agente Alessandro Lucci. Un altro guaio che si andrebbe ad aggiungere alle brutte cifre registrate dal bomber in stagione.

Gianluca Scamacca ha segnato solamente 7 gol, in totale, con il West Ham, di cui 3 in Premier League in 16 partite, con poche presenze da titolare: ormai l'attaccante risulta assente da metà gennaio, dalla partita contro il Wolverhampton.

Il club inglese non sarebbe molto contento delle sue prestazioni che non avrebbero ancora ripagato i 36 milioni di euro, a cui vanno aggiunti 6 milioni di bonus, spesi la scorsa estate per il cartellino dell'attaccante e soprattutto gli oltre 3 milioni di euro più bonus di stipendio annui.

Il West Ham dovrà dare il massimo per non finire immischiato nella lotta salvezza in Premier League: questo potrebbe condizionare le prestazioni del singolo, oltre che della squadra. Alla luce di tutto ciò, il futuro di Gianluca Scamacca, in Inghilterra, sembrerebbe tutt'altro che scontato, nonostante un contratto che lo lega al club inglese fino a giugno 2027.