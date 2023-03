L'Inter inizia a preparare le prime mosse per la prossima sessione estiva di Calciomercato. In attesa di scoprire il futuro del tecnico Simone Inzaghi, la società nerazzurra si sta muovendo per sostituire i calciatori che in estate lasceranno Milano. Infatti, si stanno sondando diversi profili per puntellare il reparto difensivo che in estate vedrà l'addio del totem Skriniar, promesso sposo del Paris Saint Germain.

Inter, anche Adarabioyo nella lista per la difesa

Stando agli ultimi sviluppi di mercato, il direttore sportivo Giuseppe Marotta starebbe valutando diversi nomi e tra questi spunta anche quello di Tosin Adarabioyo, talentuoso centrale inglese in forza al Fulham.

Le prestazioni del centrale classe 97 non sono passate inosservate con diversi club importanti che sarebbero sulle sue tracce per giugno. L'Inter sta monitorando il profilo del 25enne difensore con l'opportunità di provare ad intavolare una trattativa con il Fulham durante la prossima sessione estiva.

Oltre ad alcuni profili internazionali, il club nerazzurro tiene d'occhio anche alcuni nomi del campionato italiano; basti pensare alla situazione legata a Smalling che in caso di mancato rinnovo con la Roma potrebbe rientrare nei radar dell'Inter. Anche Rodrigo Becao piacerebbe all'Inter, con il club friulano che chiede almeno 20 milioni di euro per il centrale brasiliano. Più complicata la pista che porta a Perr Schuurs del Torino, vista la richiesta da 30-35 milioni di euro dal parte della società granata.

Inter, possibile scambio Scamacca-Dzeko

La difesa potrebbe non essere l'unico reparto rivoluzionato in casa Inter. Infatti, anche l'attacco potrebbe subire delle modifiche pesanti con diversi big a rischio. Da Dzeko a Correa, passando per il futuro di Romelu Lukaku ancora incerto.

Tra i profili seguiti ci sarebbe anche quello di Gianluca Scamacca che non riesce a trovare molto spazio nel West Ham di Moyes.

Con il rientro a pieno regime di Antonio, l'ex bomber del Sassuolo ha perso posizioni nelle rotazioni del tecnico degli Hammers e per questo starebbe pensando ad un possibile ritorno in Italia. Stando alle ultime notizie di mercato, il club nerazzurro potrebbe imbastire la trattativa sulla base di un prestito oneroso, oppure inserendo il cartellino di Edin Dzeko come parziale contropartita tecnica.

Infatti, il bomber bosniaco potrebbe non rinnovare il proprio contratto con il club nerazzurro.

Altro nome sempre d'attualità in casa Inter è quello di Marcus Thuram, pronto a lasciare il Borussia Moncheglabach in estate. Sulle tracce dell'attaccante francese ci sarebbero anche Juventus e Bayern Monaco.