Uno dei giocatori che in questa stagione ha avuto un rendimento al di sotto delle aspettative in casa Inter è certamente Marcelo Brozovic, che ha dovuto fare i conti con due infortuni al polpaccio che lo hanno tenuto ai box per quasi quattro mesi. In queste settimane il centrocampista croato è tornato a disposizione ma spesso è stato relegato in panchina, anche per l'esplosione di Hakan Calhanoglu in cabina di regia. Il club meneghino ha capito di poter fare a meno di lui e proprio per questo motivo potrebbe essere ceduto nella prossima sessione estiva di Calciomercato.

A lui si sarebbe interessato il Real Madrid, che cerca un innesto importante in mezzo al campo.

Anche il Torino potrebbe intervenire in mezzo al campo la prossima estate e starebbe prendendo quota l'ipotesi di un clamoroso ritorno. Si tratta di Tommaso Pobega, che Urbano Cairo vorrebbe riportare alla base dopo aver provato a riprenderlo già a gennaio senza successo, con il Milan che non ha voluto privarsene.

Real Madrid su Brozovic

La lunga assenza da ottobre a febbraio ha portato l'Inter a capire come fare a meno di Marcelo Brozovic. Proprio per questo motivo la società nerazzurra sarebbe pronta a trattare la sua cessione nella prossima sessione estiva di calciomercato per fare cassa, ma anche per abbassare il monte stipendi, visto che il centrocampista croato è il giocatore più pagato in rosa dopo il rinnovo firmato lo scorso anno, da oltre 6 milioni di euro a stagione più bonus, leggermente superiore a quello di Lautaro Martinez.

Non mancano sicuramente gli estimatori in giro per tutta Europa, ma negli ultimi giorni ci sarebbe un top club europeo che più di tutti avrebbe manifestato interesse: il Real Madrid. Il patron Florentino Perez cerca un innesto importante per reparto e in mezzo al campo avrebbe puntato Epic Brozo, che potrebbe andare a sostituire il suo connazionale Luka Modric, che è in scadenza di contratto e non ha ancora rinnovato.

L'Inter, comunque, avrebbe fatto sapere al Real Madrid di essere disposta a trattare la cessione del suo regista solo per proposte da almeno 25-30 milioni di euro. Tra i possibili nomi per sostituirlo numericamente in mezzo al campo, l'Inter starebbe valutando anche Aster Vranckx del Milan.

Torino su Pobega

Il Torino sarebbe pronto a fare un tentativo per il ritorno di Tommaso Pobega all'ombra della Mole nella prossima sessione estiva di calciomercato.

Già a gennaio il Toro ci ha provato senza successo, ma a giugno le cose potrebbero cambiare visto che il Milan non lo considera incedibile. Il club di Urbano Cairo sarebbe pronto a mettere sul piatto il cartellino di Wilfried Singo provando ad intavolare uno scambio alla pari, valutando entrambi i cartellini tra i 10 e i 15 milioni di euro.