La dirigenza dell'Inter sarebbe al lavoro per un rinforzo per la fascia sinistra di centrocampo, che possa alternarsi a Dimarco nella prossima stagione: una delle possibilità di mercato sarebbe rappresentata da Fabiano Parisi dell'Empoli che in estate potrebbe lasciare il club toscano.

La situazione dell'Inter a centrocampo

La dirigenza dell'Inter starebbe valutando la situazione per il centrocampo del futuro: Federico Dimarco dovrebbe rimanere a Milano nonostante le sirene inglesi che lo vorrebbero in Premier League mentre sembrerebbe più plausibile una partenza di Robin Gosens, che in questa stagione non ha confermato le attese su di lui da parte dell'allenatore Simone Inzaghi.

Per quanto riguarda la fascia destra l'Inter potrebbe salutare Denzel Dumfries in estate, per il quale il club nerazzurro vorrebbe incassare almeno 40-45 milioni di euro; al centro del campo dovrebbero essere confermati tutti, da Barella a Calhanoglu, da Brozovic a Mkhitaryan.

Idea Parisi per la fascia sinistra

La dirigenza nerazzurra starebbe pensando ad un rinforzo per la fascia sinistra della formazione di Simone Inzaghi: l'Inter sarebbe interessata all'esterno sinistro dell'Empoli Fabiano Parisi.

Il giocatore italiano ha un contratto con il club toscano fino al giugno 2025 ma secondo le ultime voci di Calciomercato potrebbe lasciare l'Empoli in estate per approdare in un grande club.

Sull'esterno dell'Empoli ci sarebbe anche l'interesse della Juventus, che vorrebbe inserirlo in rosa per dare il cambio ad Alex Sandro in scadenza di contratto nel prossimo giugno; la situazione del club bianconero a livello legale con la complessità di una possibile qualificazione alle prossime coppe europee però potrebbe frenare la trattativa tra i due club, con il giocatore che preferirebbe una squadra che partecipi a competizioni internazionali.

Le statistiche di Fabiano Parisi

Il giocatore italiano, classe 2000, in questo campionato di Serie A ha disputato 21 partite segnando 2 reti e collezionando una espulsione, con una percentuale di titolarità dell'88%.

Fabiano Parisi era stato acquistato dal club toscano nell'agosto del 2020 dall'Avellino per una cifra vicina ai 450.000 euro; in precedenza l'Avellino lo aveva rilevato dal Benevento under 19, dove era cresciuto calcisticamente nel vivaio.

Nella scorsa estate l'Inter avrebbe già tentato di acquisire il cartellino dell'esterno italiano dall'Empoli sotto forma di prestito con diritto di riscatto, sulla falsariga dell'operazione che aveva portato Asllani in nerazzurro, ma l'operazione venne frenata dall'ascesa di Federico Dimarco.