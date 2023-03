Il Napoli di Luciano Spalletti vuole continuare il suo percorso netto in campionato. Dopo la vittoria in trasferta contro l'Empoli, venerdì 3 marzo ore 20:45 al Maradona gli azzurri ospitano la Lazio del grande ex Maurizio Sarri, reduce dal successo casalingo contro la Sampdoria.

Una sfida importante non solo per i partenopei, ma anche per i biancocelesti, a caccia di punti importanti per conquistare un posto in Champions League.

Napoli: conferma per Lozano, chance per Olivera

Per quanto concerne la possibile formazione, il tecnico azzurro Luciano Spalletti è pronto a confermare il suo ormai canonico 4-3-3 con una sola variazione rispetto alla vittoria del Castellani contro l'Empoli.

Infatti, dal primo minuto scenderà in campo Mathias Olivera che prenderà il posto dello squalificato Mario Rui. L'uruguaiano completerà la retroguardia assieme a capitan Di Lorenzo, Rrhamani e Kim.

A centrocampo, confermatissimo Lobotka sostenuto ai lati da Anguissa e Zielinski, che resta in netto vantaggio nel solito ballottaggio con Elmas, pronto ad entrare a partita in corso. Anche per il reparto offensivo, si va verso la conferma del tridente che ha offerto grandi prestazioni contro Eintracht e a Empoli. Infatti, assieme agli intoccabili Victor Osimhen, in gol da 8 partite consecutive in Serie A [VIDEO], e Kvicha Kvaratskhelia, dovrebbe esser confermato Lozano, in vantaggio nel solito ballottaggio con Politano.

Dalla panchina sarà pronto a subentrare il "Cholito" Simeone, che nella passata stagione ha segnato in ambedue le sfide contro la Lazio con la maglia del Verona.

Lazio: Sarri si affida ad Immobile, onferma per Luis Alberto

La Lazio di Maurizio Sarri arriva dalla vittoria casalinga contro la Sampdoria firmata Luis Alberto. I biancocelesti vogliono dare continuità e conquistare tre punti fondamentale per la conquista di un posto in Champions League.

Come per Spalletti, anche Maurizio Sarri è pronto a confermare il suo ormai canonico 4-3-3. Il tecnico laziale si affiderà al suo totem Ciro Immobile che dovrebbe comporre il tridente offensivo assieme a Felipe Anderson e Mattia Zaccagni, in vantaggio nel ballottaggio con Pedro.

A centrocampo l'allenatore biancoceleste si affiderà all'estro di Luis Alberto e agli inserimenti di Milinkovic-Savic.

Cataldi ha più probabilità di Vecino di essere titolare in cabina di regia. I problemi per la Lazio sono in difesa vista la squalifica di Casale. Assieme al recuperato Romagnoli, potrebbe toccare a Patric con Marusic e l'ex Hysaj sulle corsie difensive. In porta e confermato Provedel.

Probabili formazioni

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrhamani, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Kvaratkshelia, Osimhen, Lozano.

Lazio: Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic Savic, Cataldi, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson.