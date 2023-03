Dopo la netta vittoria contro l'Atalanta [VIDEO], il Milan di Stefano Pioli vuole continuare l'ottimo momento di forma in campionato per arrivare nel migliore dei modi al ritorno di Champions League contro il Tottenham. Sabato 4 marzo, alle ore 20:45, la formazione rossonera sarà di scena all'Artemio Franchi contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, reduce dal successo del Bentegodi contro il Verona.

Milan: conferma per Giroud, possibile chance per Rebic

Per quanto concerne la possibile formazione, mister Pioli dovrà fare a meno di Rafael Leao, squalificato per la trasferta di Firenze.

Per questo, il tecnico rossonero potrebbe dare un'opportunità ad Ante Rebic nel 3-4-2-1 assieme a Brahim Diaz ed Olivier Giroud. Il croato resta in ballottaggio con De Ketelaere con Pioli che potrebbe sciogliere alla fine questo ballottaggio per il reparto offensivo. Pronto a subentrare c'è anche Zlatan Ibrahimovic.

A centrocampo mancherà Krunic per squalifica. L'ex Empoli dovrebbe esser sostituito da Tommaso Pobega con Ismael Bennacer che dovrebbe ritornare tra i convocati e accomodarsi in panchina, al pari di Calabria che potrebbe subentrare nella ripresa. Il centrocampo verrà completato da Sandro Tonali, mentre sulle corsie spazio a Theo Hernandez e Messias.

Infine il reparto difensivo dovrebbe vedere la conferma di Tomori, Thiaw e Kalulu.

In porta è confermato Mike Maignan, ritornato in campo contro l'Atalanta.

Fiorentina: Italiano punta su Cabral e Gonzalez

Dopo un periodo di appannamento in campionato, la Fiorentina di Vincenzo Italiano è finalmente ritornata alla vittoria grazie ad un successo importante contro il Verona.

Per quanto riguarda il possibile undici contro il Milan, il tecnico viola è pronto a confermare il suo classico 4-3-3.

Le conferme sono soprattutto in attacco con il tridente che dovrebbe esser formato da Ikone, Nico Gonzalez e Arthur Cabral, che sembrerebbe aver superato Jovic nel ballottaggio per il ruolo di prima punta. L'ex Basilea vive un ottimo momento come dimostrano le quattro reti siglate nelle ultime tre partite tra campionato e coppa.

A centrocampo, spazio all'ex Giacomo Bonaventura che dovrebbe esser affiancato da Amrabat e Barak. In difesa, viste le condizioni non esaltanti di Milenkovic, Italiano potrebbe confermare la coppia centrale formata da Martinez Quarta ed Igor, con Dodò e Biraghi sulle fasce. In porta spazio a Terracciano.

Probabili formazioni

Fiorentina: Terracciano; Dodò, Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Ikone, Cabral, Nico Gonzalez.

Milan: Maignan; Tomori, Thiaw, Kalulu; Messias, Tonali, Pobega, Theo Hernandez; Diaz, Rebic; Giroud.