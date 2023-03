La dirigenza dell'Inter starebbe valutando il profilo di Riccardo Orsolini del Bologna per rinforzare l'attacco della prossima stagione; l'attaccante potrebbe arrivare nella prossima estate soprattutto in caso di cessione di Joaquin Correa. A riportare l'indiscrezione di mercato Gazzetta.it.

L'idea dell'Inter per l'attacco del futuro: Orsolini dal Bologna

In queste giornate di pausa dal campionato per via delle qualificazioni all'Europeo 2024, la dirigenza nerazzurra starebbe ragionando su una lista di nomi per trovare il giusto rinforzo per l'attacco del futuro da affidare a Simone Inzaghi.

Il nome nuovo sarebbe quello di Riccardo Orsolini del Bologna; l'attaccante ha il contratto con il club romagnolo che scadrà nel giugno 2024 e non sembrerebbero esserci novità per quanto concerne il suo rinnovo con i felsinei.

L'Inter potrebbe così avanzare una proposta economica nella prossima estate per le prestazioni del calciatore, con il Bologna che potrebbe accettare un suo trasferimento per evitare di perdere il giocatore a parametro zero l'anno dopo.

La dirigenza nerazzurra però prima di operare sul mercato in entrata dovrà riuscire a risolvere la situazione legata a Joaquin Correa.

La situazione di Correa: difficile una cessione

Le prestazioni opache dell'attaccante argentino avrebbero reso complessa una sua cessione a titolo definitivo nel prossimo mercato estivo; Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbero lavorando per un suo trasferimento quantomeno in prestito per riuscire ad alleggerire il monte ingaggi e rientrare almeno in parte del grosso investimento effettuato sul giocatore (30 milioni di euro).

Sul calciatore argentino ci sarebbe sempre l'interesse del Siviglia, che però preferirebbe un'opzione di prestito con diritto di riscatto; l'Inter potrebbe accettare per riuscire a liberare uno slot in attacco.

Nel caso di cessione di Joaquin Correa, la dirigenza potrebbe subito muoversi verso l'acquisto di Riccardo Orsolini dal Bologna per rinforzare il reparto offensivo.

Le sirene di mercato nerazzurre per quanto riguarda le uscite continuano tuttavia a concentrarsi anche sulla parte opposta del terreno di gioco, con il Chelsea potrebbe offrire 70 milioni per il portiere Andrè Onana.

I numeri di Riccardo Orsolini

L'attaccante esterno classe 1997 è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell'Ascoli per poi passare nell'estate del 2017 alla Juventus.

Il club bianconero lo ha subito girato in prestito prima all'Ascoli e poi all'Atalanta; infine il giocatore, dopo due stagioni in prestito, è passato a titolo definitivo al Bologna nell'estate del 2019 per circa 15 milioni di euro.

In questa stagione Riccardo Orsolini ha disputato 23 partite in Serie A, segnando 7 reti e fornendo 3 assist ai compagni; la sua percentuale di titolarità è del 59%, con il 64% dei minuti a disposizione giocati.

Il suo valore di mercato si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro, cifra che la dirigenza nerazzurra potrebbe investire sul giocatore.