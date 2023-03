La dirigenza della Fiorentina starebbe pensando a un investimento di circa 15 milioni di euro per provare a portare a Firenze nella prossima stagione Kristjan Asllani, che nell'Inter non sta trovando molto spazio sotto la guida di Simone Inzaghi.

L'idea della Fiorentina per un centrocampo giovane: Kristjan Asllani

La Fiorentina starebbe riflettendo su nuovi rinforzi a centrocampo per la prossima stagione e il nome nuovo in queste ore sarebbe quello di Kristjan Asllani, che per ora sembrerebbe ai margini del progetto di Simone Inzaghi, che lo sta utilizzando con il contagocce.

A fine stagione peraltro il viola Amrabat potrebbe ricevere delle offerte per la sua partenza e la Fiorentina non avrebbe la forza economica per trattenerlo; per questo motivo starebbe pensando a un sostituto giovane che possa prendere in mano il centrocampo viola nel ruolo di play maker.

Kristjan Asllani sembrerebbe essere il profilo adatto, sia per l'età sia come valutazione di cartellino e di stipendio, che pare in linea con le possibilità del club fiorentino. Inoltre a Milano il giocatore non sta trovando spazio e potrebbe richiedere una cessione per trovare continuità e rendimento elevato.

L'Inter vorrebbe trattenere il centrocampista

Kristjan Asllani è considerato dalla dirigenza nerazzurra un talento cristallino da preservare, ma il poco minutaggio che sta avendo rende non facile la gestione del calciatore, che vorrebbe giocare e trovare spazio nella formazione di Simone Inzaghi.

Qualora il tecnico piacentino dovesse rimanere alla guida della formazione nerazzurra, Kristjan Asllani potrebbe chiedere una cessione, anche in prestito, per ritrovare la titolarità. La dirigenza dei meneghini non vorrebbe svendere il cartellino del giocatore (arrivato meno di un anno fa) e starebbe ragionando su eventuali opzioni di prestito secco.

Nella scorsa estate il centrocampista era stato prelevato dall'Empoli con un prestito con obbligo di riscatto, che è scattato poi un mese fa; l'investimento totale dell'Inter si avvicina ai 14,5 milioni di euro totali sborsati per il cartellino del giocatore.

In questo campionato di Serie A Kristjan Asllani ha disputato 12 partite; il suo minutaggio è pari a circa il 13% dei minuti complessivi a disposizione giocati.

Il centrocampista albanese ha un contratto con l'Inter fino al giugno 2027, con uno stipendio netto di circa 800.000 euro.

Il giocatore è cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell'Empoli, prima nell'under 17, e poi salendo di categoria fino alla prima squadra, raggiunta nel 2021.