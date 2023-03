Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus per la prossima stagione potrebbe essere interessata a Marcelo Brozovic, centrocampista croato dell'Inter. Inoltre i bianconeri avrebbero messo nel mirino per la difesa il nome di Takehiro Tomiyasu, giapponese dell'Arsenal che piacerebbe anche alla Roma di José Mourinho.

Calciomercato Juventus, i bianconeri sarebbero alla finestra per Brozovic dell'Inter

La Juventus, al termine della stagione, non dovrebbe riscattare dal PSG Leandro Paredes per 25 milioni di euro e di conseguenza potrebbe essere costretta a tornare in sede di Calciomercato per trovare un centrocampista che sappia dettare i tempi al reparto.

Per tale ragione, il direttore sportivo dei bianconeri Federico Cherubini starebbe osservando la situazione di Marcelo Brozovic: il calciatore dell'Inter - secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport - nonostante abbia rinnovato con la compagine nerazzurra fino al 2026 potrebbe abbandonare Milano a giugno. Il croato, dopo l'infortunio di oltre due mesi fa (che lo ha tenuto fuori per diverse settimane), sembra non essere più un tiolarissimo di Simone Inzaghi, che attualmente gli preferirebbe la duttilità di Calhanoglu.

Per tale ragione, Brozovic potrebbe richiedere una cessione all'Inter, che lo lascerebbe andare solo per una cifra vicina ai 35 milioni di euro. La Juventus seguirebbe con attenzione l'evolversi della situazione, conscia che sul classe '92 ci sarebbe anche l'attenzione del Barcellona.

Tomiyasu dell'Arsenal vorrebbe più spazio, la Juventus e la Roma ci pensano

La Juventus nella prossima estate potrebbe dare la caccia anche a un nuovo difensore centrale. Secondo le ultime indiscrezioni il nome che piacerebbe ai bianconeri sarebbe quello di Tomiyasu: il nipponico ex Bologna e attualmente in forza all'Arsenal, non sarebbe soddisfatto del poco minutaggio concessogli dal tecnico dei "Gunners" Mikel Arteta.

Per questa ragione potrebbe forzare la mano per essere ceduto, con la Juve che potrebbe essere in prima linea per accaparrarselo. Insieme ai bianconeri, su Tomiyasu ci sarebbe anche la Roma di José Mourinho, ma entrambe le società dovrebbero accontentare le richieste economiche del club inglese, che si priverebbe del calciatore giapponese solo per una cifra vicina ai 25 milioni di euro.

Come alternativa a Tomiyasu, ci sarebbe per la Juventus il nome di Aymeric Laporte, stopper del Manchester City che negli ultimi mesi è arretrato nelle gerarchie tattiche di Pep Guardiola a quarta alternativa: sarebbe valutato dalla compagine inglese circa 40 milioni di euro. Sullo spagnolo, oltre alla Juventus, si sarebbe anche un possibile interesse della Roma e dell'Inter.