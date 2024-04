La direzione sportiva dell'Inter starebbe valutando un possibile nuovo innesto per la fascia destra di centrocampo ed il nome caldo di queste ultime ore di Calciomercato sarebbe quello di Emil Holm, esterno dell'Atalanta, che piacerebbe ai nerazzurri soprattutto in caso di cessione estiva di Denzel Dumfries; l'esterno è in prestito all'Atalanta dallo Spezia e dunque la dirigenza nerazzurra potrebbe provare l'accordo direttamente con il club ligure nel caso in cui i bergamaschi si defilassero dall'esercitare il riscatto.

L'Inter su Holm per la prossima estate di calciomercato

Con il rinnovo di Dumfries ancora in stand-by e nessun segnale positivo in arrivo, l'Inter si trova ad affrontare una decisione cruciale nei prossimi giorni. Mentre il club continua a cercare di sbloccare la situazione del difensore olandese, è già al lavoro alla ricerca di alternative valide. Tra i nomi finora emersi, quello di Holm, attualmente in prestito all'Atalanta dallo Spezia, sta attirando l'attenzione dell'area tecnica interista.

Holm, svedese di nascita, ha attirato l'attenzione per le sue prestazioni con la maglia dell'Atalanta, dove si è distinto per la sua versatilità e la sua capacità di adattarsi a diverse posizioni in difesa.

Il club bergamasco ha un'opzione per riscattare il giocatore dallo Spezia, ma al momento non ha ancora preso una decisione definitiva in merito.

L'Inter, che ha seguito da vicino il percorso di Holm in passato, è pronta ad intervenire nel caso in cui l'Atalanta decida di non esercitare il diritto di riscatto. Questo potrebbe aprire la strada per un possibile approccio da parte dell'Inter, che potrebbe considerare Holm come un'alternativa valida in caso di partenza di Dumfries.

La situazione di Dumfries è complicata dal fatto che il giocatore sembra essere attratto dalla possibilità di giocare in Premier League, con il Manchester United che si era mostrato interessato fino a gennaio, ma che poi ha smesso di manifestare interesse. Questo lascia aperte diverse possibilità per il futuro del difensore olandese, che potrebbe decidere di lasciare l'Inter per inseguire il suo sogno di giocare nella lega inglese.

La prossima quindicina di giorni sarà cruciale per capire quale sarà il futuro del club e quali mosse verranno fatte sul fronte difensivo.

L'esterno nel gioco di Simone Inzaghi

Nel caso di un arrivo di Holm a Milano, l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi potrebbe schierarlo sulla fascia destra, alternandolo a Matteo Darmian con compiti maggiormente offensivi rispetto all'esterno italiano.

Nel gioco di Inzaghi l'esterno potrebbe esprimere al meglio il suo potenziale in zona gol, supportando i compagni con assist e giocate offensive molto richieste dagli esterni del tecnico nerazzurro.