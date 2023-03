La Juventus potrebbe andare incontro ad un profondo rinnovamento della rosa nella prossima stagione. Al momento sarebbe in bilico anche il futuro di Wojciech Szczesny che potrebbe lasciare Torino in estate.

Il portiere polacco ha il contratto in scadenza nel 2024 e in caso di mancato accordo per il rinnovo potrebbe essere ceduto all'estero. Per questo motivo, il club torinese starebbe già valutando gli eventuali sostituti, in primis Vicario dell'Empoli.

Juventus, sogno Donnarumma per la porta

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, in casa Juventus ci sarebbe una suggestione Gigio Donnarumma.

Prima che andasse al Paris Saint-Germain, l'ex portiere del Milan era già stato accostato alla società bianconera che poi ha preferito continuare a puntare su Szczesny. Durante il prossimo Calciomercato estivo potrebbe esserci un ritorno di fiamma, anche se ci sarebbe il problema del lauto ingaggio percepito dal giocatore al Psg.

Qualora non dovessero esserci spiragli per Donnarumma, i bianconeri potrebbero virare su Guglielmo Vicario, portiere dell'Empoli che si sta confermando su ottimi livelli anche in questa stagione. Il club toscano vorrebbe almeno 25 milioni di euro per il suo numero uno, il quale piace anche alla Roma come possibile erede di Rui Patricio, e al Napoli in caso di cessione di Meret.

Sullo sfondo ci sarebbe pure la candidatura di Marco Carnesecchi, un altro estremo difensore giovane che si sta comportando bene con la Cremonese. L'Atalanta, proprietaria del cartellino, vorrebbe incassare circa 15-20 milioni di euro da un'eventuale cessione.

Juve, idea Laporte per la difesa

Anche la difesa della Juventus potrebbe subire delle modifiche significative.

Vanno verso la conferma Danilo e Bremer (nonostante il secondo abbia diverse richieste sul mercato), mentre in predicato di lasciare Torino ci sarebbero Leonardo Bonucci e Daniele Rugani.

La Vecchia Signora starebbe quindi cercando nuovi calciatori di esperienza e personalità per completare il reparto arretrato. Un obiettivo potrebbe essere Aymeric Laporte, centrale spagnolo che potrebbe andar via dal Manchester City di Guardiola in estate.

Non a caso, in vista dell'eventuale addio di Laporte, i Citizens avrebbero messo nel mirino Gvardiol del Lipsia.

La Juventus, se decidesse di affondare il colpo per Laporte, dovrebbe vedersela con la concorrenza della Roma e del Barcellona.