La dirigenza dell'Inter starebbe seguendo un nuovo talento che in patria sarebbe stato paragonato al nuovo Ibrahimovic: si tratterebbe del centravanti dell'AIK Solna, Jonah Kusi-Asare, sedicenne svedese.

L'idea dell'Inter per l'attacco del futuro: Jonah Kusi-Asare

Ci sarebbe un nuovo profilo che starebbe emergendo nel nord Europa ed avrebbe già richiamato l'attenzione di diversi top club europei; si tratta dell'attaccante Jonah Kusi-Asare dell'AIK Solna.

Il giovane centravanti, classe 2007, è alto 196 centimetri e milita oggi nell'Under 17 del club svedese; grazie alla sua altezza ed alla sua abnegazione unita ad un'ottima tecnica individuale si è messo in mostra tra gli osservatori del Bayern Monaco e del Benfica, che lo hanno già convocato per due stage interni al fine di valutarne meglio il valore in prospettiva futura.

La dirigenza dell'Inter vorrebbe investire su un nuovo profilo per la fase offensiva ed il giovane talento svedese potrebbe rappresentare una delle scelte sul tavolo per la prossima campagna acquisti estiva.

Anche la Juventus sul giocatore dell'AIK Solna

Il giovane attaccante avrebbe attirato anche l'interesse della Juventus che avrebbe già allertato i suoi osservatori per cercare di analizzare le possibilità di un suo trasferimento a Torino.

L'Inter sembrerebbe però avvantaggiata sul ragazzo, avendo già iniziato i primi contatti da diversi mesi; quello che si prospetta all'orizzonte è una probabile sfida di mercato tra i due club per il giovane bomber svedese.

Le alternative in attacco per i nerazzurri

La dirigenza dell'Inter avrebbe intenzione di rinforzare l'attacco per la prossima stagione, con diversi nomi ancora in bilico per il loro futuro.

Soprattutto Romelu Lukaku, la cui permanenza in nerazzurro sembrerebbe tutt'altro che scontata; l'Inter vorrebbe ragionare con il Chelsea per un ricalcolo del prestito dell'attaccante belga.

Più complicata la situazione di Edicn Dzeko, il cui contratto è in scadenza nel giugno del 2023 e non avrebbe ancora trovato la strada per un rinnovo con il club nerazzurro; a fine stagione potrebbe salutare a parametro zero.

Joaquin Correa sarebbe stato messo sul mercato già dalla scorsa finestra invernale, ma gli acquirenti scarseggerebbero e per lui si starebbe profilando una possibile partenza in prestito al Siviglia per la prossima estate.

Lautaro Martinez avrebbe attirato l'interesse di molte big europee come il Real Madrid, ma difficilmente il club nerazzurro si separerà dal suo miglior attaccante; nel frattempo si studia il profilo di chi dovrebbe affiancarlo come rinforzo ed il nome preferito nelle sale nerazzurre sarebbe quello di Marcus Thuram del Borussia Monchengladbach, il cui contratto scadrà in questo giugno.