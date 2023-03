Inter e Milan penserebbero già a come rinforzare le rispettive rose in vista del prossimo Calciomercato estivo.

I nerazzurri potrebbero prendere in considerazione il profilo di Kalidou Koulibaly del Chelsea in vista dei possibili addii in difesa di Milan Skriniar e Stefan De Vrij. Per l'attacco piacerebbe invece Gianluca Scamacca del West Ham, poiché Romelu Lukaku e Joaquin Correa potrebbero non prolungare le rispettive permanenze alla Pinetina.

I rossoneri, invece, potrebbero pensare a Mauro Icardi per aggiungere gol ed esperienza al proprio attacco.

Un ex Napoli per la difesa dell'Inter

L'Inter potrebbe pensare a Kalidou Koulibaly per potenziare la difesa se dovesse lasciare Milano oltre a Skriniar (che si è già accordato col Paris Saint Germain) anche Stefan De Vrij.

Il centrale difensivo del Chelsea non ha entusiasmato e potrebbe ritornare in Italia. La sua valutazione sarebbe di circa 25 milioni di euro, attualmente l'ostacolo sarebbe quello rappresentato da un ingaggio molto oneroso. L'idea di Giuseppe Marotta potrebbe essere quella di proporre un prestito con diritto di riscatto durante la sessione estiva: i due club hanno ottimi rapporti dopo gli affari Cesare Casadei e Romelu Lukaku (di cui peraltro potrebbero tornare a discutere in estate).

Idea Scamacca per ringiovanire il reparto offensivo

L'attacco nerazzurro potrebbe essere rinforzato con il profilo di Gianluca Scamacca che sarebbe stato già nei radar dell'Inter quando vestiva la maglia del Sassuolo. Il centravanti, ora al West Ham, avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro e potrebbe gradire la possibilità di un ritorno in Italia.

Anche per lui si potrebbe trattare di un prestito con diritto di riscatto. L'affare potrebbe prendere quota soprattutto se dovesse essere ceduto Joaquin Correa. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Siviglia.

Scamacca potrebbe essere il giusto profilo perché in grado di agire sia da prima che da seconda punta.

Icardi potrebbe interessare al Milan

Il Milan potrebbe pensare all'ex interista Mauro Icardi per la prossima stagione. L'attaccante argentino ora in prestito al Galatasaray, potrebbe non essere confermato dal Paris Saint Germain che sarebbe disposto a cederlo a giugno. La sua valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro.

Il calciatore sarebbe disposto a tornare in Italia per provare arimettersi in gioco ad alti livelli.