Il sorteggio effettuato dall'Uefa a Nyon ha definito gli accoppiamenti per i quarti di finale di Champions League: l'Inter affronterà il Benfica, mentre il Milan sfiderà in un derby tutto italiano il Napoli. Inoltre le vincenti di queste due sfide si incontreranno fra loro in semifinale.

Champions League, sorteggio di Nyon: sarà derby italiano tra Milan e Napoli

Alle ore 12 di venerdì 17, in diretta su Sky Sport e sul sito ufficiale della Uefa, sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per i quarti di finale di Champions League, definendo il percorso per le italiane verso la finale di Istanbul.

Si è trattato di un sorteggio totalmente integrale, quindi senza teste di serie: potevano infatti incrociarsi anche le squadre che si sono già sfidate nella fase a gironi e pure le formazioni dello stesso paese.

Il sorteggio ha decretato che ci sarà un derby tutto italiano ai quarti tra Napoli e Milan, mentre l'Inter affronterà in una doppia sfida il Benfica.

In particolare Milan giocherà in casa la partita di andata a San Siro, mentre si disputerà al "Maradona" Napoli la gara di ritorno. Nell'altra sfida l'Inter affronterà il Benfica in trasferta all'andata a Lisbona, con il ritorno a San Siro.

In caso di passaggio del turno dell'Inter, in semifinale gli accoppiamenti hanno definito che l'avversario sarà proprio la vincente della sfida italiana tra Milan e Napoli.

È quindi già sicuro che almeno una squadra italiana sarà in semifinale di Champions, inoltre - in caso di passaggio del turno della formazione nerazzurra - sarebbe a quel punto certo anche che un'italiana disputerebbe la finalissima (dopo sei anni dall'ultima volta, ossia Juventus-Real Madrid nel 2017).

Gli altri accoppiamenti che sono stati estratti dall'urna sono stati Manchester City-Bayern Monaco e Real Madrid-Chelsea; l'altra semifinale vedrà quindi sfidarsi a maggio le vincenti tra questi due quarti di finale.

Le date delle partite di Champions in programma nei quarti, nelle semifinali e in finale

Le partite dei quarti di finale di Champions League 2022/2023 si disputeranno martedì 11 e mercoledì 12 aprile per quanto concerne le partite di andata, mentre gli incontri di ritorno saranno in programma il 18 e il 19 aprile.

Successivamente le due semifinali si disputeranno il 9-10 e il 16-17 maggio; la finalissima si giocherà invece sabato 10 giugno presso lo Stadio olimpico Kemal Atatürk a Istanbul.