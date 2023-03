La Juventus nelle prossime settimane dovrà iniziare ad attivarsi concretamente sul Calciomercato per la stagione 2023-2024.

Alcune indiscrezioni di mercato riportano che la società bianconera sarebbe interessata al ritorno di Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo va in scadenza di contratto a giugno 2024 con l'Atletico Madrid e potrebbe lasciare la società già in questa estate 2023: tale finestra di mercato rappresenterebbe l'ultima possibilità di monetizzare per il club madrileno. Il suo prezzo di mercato è di circa 20 milioni di euro.

Si tratta di un giocatore molto duttile, in quanto può fare sia la prima che la seconda punta, oltre a essere in grado di giocare sulla fascia in un eventuale 4-3-3.

Possibile offerta della Juventus per Morata

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe dunque valutare il ritorno di Alvaro Morata, lo spagnolo è in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid a giugno 2024 e con un'offerta da 20 milioni di euro potrebbe approdare a Torino. In questa stagione fino ad adesso l'attaccante ha disputato 34 match fra campionato spagnolo, Coppa del Re e Champions League, segnando 12 gol e fornendo due assist.

Per Morata, nel caso in la trattativa con la Juventus dovesse concretizzarsi, si tratterebbe della terza esperienza in maglia bianconera, dopo quella dal 2014 al 2016 e poi quella dal 2020 al 2022.

Nella sua avventura professionale alla Juventus Morata ha vinto diverse competizioni: due campionati italiani, tre Coppe Italia e due Supercoppe italiane.

Con il Real Madrid ha invece conquistato due campionati spagnoli, due Coppe del Re, una Supercoppa di Spagna, due Champions League, una Supercoppa europea e una Coppa del Mondo per Club; con il Chelsea invece ha vinto una Coppa d'Inghilterra.

Il resto del mercato della Juventus

L'eventuale arrivo di Morata alla Juventus potrebbe dipendere anche dalla conferma o meno in attacco di Dusan Vlahovic, che avrebbe diversi corteggiatori in giro per l'Europa.

Sempre nel reparto offensivo i bianconeri dovranno inoltre riscattare obbligatoriamente il cartellino di Moise Kean dall'Everton e potrebbero valutare anche il riscatto di Arkadiusz Milik dal Marsiglia.

In casa bianconera sarà poi da valutare anche il futuro professionale dei giocatori in scadenza di contratto a fine giugno, ossia Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot.