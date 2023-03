Sono stati giorni impegnativi quelli che hanno riguardato la Juventus, non solo dal punto di vista sportivo ma anche giudiziario. Ce ne saranno altrettanti, se consideriamo che il 23 marzo il Consiglio di Stato si esprimerà sul ricorso della Figc in merito alla decisione del Tar del Lazio di concedere l'accesso alla carta Covisoc con la quale il procuratore Chiné ha dato le sue interpretazioni sul caso plusvalenze. Proprio questo atteggiamento della Federazione in merito alla volontà iniziale di non consegnare tale documento alla difesa bianconera ha sorpreso molti.

Sull'argomento ha parlato in una recente intervista a Tuttosport anche l'avvocato Giorgio Spallone, che ha definito l'atteggiamento della Federazione difensivo.

L'avvocato Spallone ha parlato dell'atteggiamento della Figc in riferimento al ricorso al Consiglio di Stato

'Questo approccio della Figc, rigorosamente difensivo, si è rivelato in contrasto con la scelta della Federazione di non costituirsi in giudizio, ovvero di non difendere come Federazione la delibera della Corte Federale d'Appello al Collegio di Garanzia del Coni', queste le dichiarazioni di Giorgio Spallone. L'avvocato parla di contrasto fra atteggiamento difensivo sulla carta Covisoc e il mancato supporto alla delibera della Corte Federale d'Appello sul caso plusvalenze, dopo che la Juventus ha presentato il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni.

Una decisione, come sottolineato dall'avvocato, che porta la Federazione Italiana Giuoco Calcio a non sostenere il contenzioso con la Juventus, lasciando solamente il procuratore Chiné a sostenere l'accusa. C'è anche l'eventualità che il procuratore difenda le sue ragioni al Collegio di Garanzia del Coni, ma non è una certezza in quanto, come sostiene Spallone, il ricorso potrebbe essere accettato.

Le date importanti per la Figc e la Juventus

Sarà un fine marzo ed un inizio aprile molto impegnativi per Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Juventus. Il 23 marzo è atteso l'esito del ricorso della Figc al Consiglio di Stato che dovrà validare o meno l’utilizzo del documento Covisoc nel procedimento. Altra data importante dovrebbe essere inizio aprile, probabilmente prima di Pasqua, dove si conoscerà l'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni da parte della società bianconera contro la decisione della Corte Federale d'Appello sui 15 punti di penalizzazione sul caso plusvalenze.

Come è noto, tale sanzione potrebbe essere confermata, annullata o eventualmente rimandata alla Corte Federale che in tal caso potrebbe alleggerire la penalizzazione che la squadra bianconera sta scontando in questo campionato.