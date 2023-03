La dirigenza del Borussia Dortmund sarebbe interessata al giocatore dell'Inter Hakan Calhanoglu; per convincere i nerazzurri a cedere il centrocampista turco il club giallonero potrebbe provare a offrire in estate il cartellino di Emre Can più un conguaglio cash di circa 15 milioni di euro.

Hakan Calhanoglu piace al Borussia Dortmund

Il centrocampista turco sta disputando una stagione importante con il club nerazzurro; inoltre l'ultima mossa tattica dell'allenatore Simone Inzaghi che lo ha arretrato sulla linea mediana nel ruolo di play maker ne ha esaltato le prestazioni.

La nuova posizione di Hakan Calhanoglu ne ha migliorato il rendimento e ha anche attirato le attenzioni dei top club europei sul giocatore dell'Inter; sul centrocampista sarebbe forte l'interesse del Borussia Dortmund, che starebbe riflettendo sulla trattativa per portare il turco in Germania. Calhanoglu ha già giocato in Bundesliga: il centrocampista infatti era passato al Milan dal Bayer Leverkusen e prima ancora militava nell'Amburgo.

La dirigenza del Borussia Dortmund vorrebbe provare a convincere Giuseppe Marotta e Piero Ausilio a cedere Hakan Calhanoglu nella prossima estate inserendo nella trattativa il cartellino di Emre Can (che è stato già in Italia in passato con la maglia della Juventus) più un conguaglio di circa 15 milioni di euro.

Emre Can è un profilo che potrebbe interessare all'Inter che, però, non vorrebbe privarsi di Hakan Calhanoglu e anzi starebbe cercando di rinnovare il suo contratto entro fine stagione.

Il possibile rinnovo del contratto di Hakan Calhanoglu

Nell'ultimo mese Giuseppe Marotta e Piero Ausilio avrebbero intensificato i contatti con l'entourage di Hakan Calhanoglu per trovare un accordo per il rinnovo del suo contratto, che andrebbe in scadenza nel giugno 2024.

Sul tavolo delle trattative la dirigenza nerazzurra avrebbe posto un contratto di quattro anni con uno stipendio netto di circa 6 milioni di euro a stagione, adeguandolo agli altri top player dell'Inter.

La firma sarebbe questione di tempo, dagli ambienti nerazzurri sembra infatti filtrare molto ottimismo sul rinnovo di Hakan Calhanoglu.

I numeri di Hakan Calhanoglu in questa stagione

In questo campionato di Serie A il centrocampista turco dell'Inter ha disputato 25 partite, segnando due reti e fornendo cinque assist ai compagni; in Champions League ha giocato 8 partite, con un gol e un assist a referto. In questa stagione la sua percentuale di "titolarità" è dell'85%, con il 79% dei minuti a disposizione giocati.