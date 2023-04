'La Juve calcisticamente ha perso stile, risultati, si vede che accetta, non impone e non riprende quella fame e quell’esigenza di ottenere la vittoria a tutti i costi': ad esprimersi così Daniele Adani intervenuto alla Bobo Tv sulla Juventus e sul gioco espresso dal club bianconero sotto la guida di Massimiliano Allegri.

L'opinionista sportivo ha in particolare spiegato come i giocatori bianconeri giochino con la mentalità di una squadra non vincente evidenziando la stranezza della cosa dato che nella rosa sono presenti diversi giocatori dal profilo molto importante.

Daniele Adani ha parlato della Juventus e delle problematiche di questa stagione

'Alla Juventus vedo ragazzi sani, applicati, vedo che giocano con lo spirito del Cosenza che deve lottare per salvarsi, il problema è che sono campioni d'Europa, giocatori che disputano finali di Coppa del Mondo'. Queste le dichiarazioni di Daniele Adani alla Bobo Tv. L'opinionista sportivo ha parlato anche della stagione della Juventus, definendola come una della peggiori dell'ultimo ventennio. Soffermandosi sui giocatori bianconeri ha invece dichiarato che non riescono ad emozionare e a soddisfare le esigenze della società bianconera, che sono quelle della ricerca del risultato. Adani ha sottolineato: 'La Juve fa pesare la ricerca del risultato e per questo le altre tifoserie molte volte si allenano contro di lei'.

L'ex difensore ha parlato di una vera e propria agonia calcistica per i tifosi bianconeri ogni domenica, una situazione che si va ad aggiungere anche alle vicende giudiziarie che stanno pesando sul morale dei sostenitori bianconeri.

La stagione di Leandro Paredes

L'ex difensore ha voluto parlare anche di Leandro Paredes che molto probabilmente rientrerà al PSG a fine anno: in origine si trattava di uno dei principali rinforzi arrivati alla Juventus nel calciomercato estivo, l'argentino non è però riuscito a dare un contributo importante complice evidentemente anche un gioco che non valorizza le sue caratteristiche tecniche.

Sull'argentino Adani ha dichiarato: 'Il ragazzo che ha avuto la stagione più difficile è Paredes, è un ragazzo d’oro, mi dispiace per questo anno a livello umano e calcistico, poteva dar tanto alla Juve'. Il centrocampista ha disputato fino ad adesso 19 match nel campionato italiano, 1 match in Coppa Italia, 4 match con 1 assist in Champions League e 3 match in Europa League.

L'argentino è arrivato in prestito con obbligo di riscatto obbligatorio in caso di qualificazione agli Ottavi di Champions League dal Paris Saint Germain per circa 23 milioni di euro. Non essendo arrivato l'accesso alla fase ad eliminazione diretta della competizione europea l'obbligo si è tramutato in diritto di riscatto, con i dirigenti bianconeri che non sembrano intenzionati ad esercitarlo.