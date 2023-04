La Juventus vivrà un finale di stagione impegnativo e in attesa di capire se i bianconeri centreranno o meno il quarto posto e se conquisteranno o meno una o entrambe le coppe in cui ancora compete (Coppa Italia ed Europa League), la dirigenza, pur nelle attuali difficoltà, sta cercando di pianificare il mercato che verrà.

L'ultima indiscrezione parla di un possibile ritorno di Alvaro Morata, in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid a giugno 2024 non considerato un titolarissimo da Simeone. A parlare del futuro professionale della punta spagnola Filippo Ricci, giornalista della Gazzetta dello Sport, in una recente intervista a juventusnews24.com.

Ricci ha parlato del possibile arrivo a Torino di Morata

'Alvaro Morata non è titolare all’Atletico, è sempre lì, è un incompiuto di grande talento, un attore secondario. Vedremo, ma l’Atletico ha sempre bisogno di soldi e quindi se ci fosse un’offerta potrebbe anche valutare'. Queste le dichiarazioni di Filippo Ricci in una recente intervista a juventusnews24.com. Il giornalista della Gazzetta dello Sport ha aggiunto: 'Lo spagnolo non avrebbe problemi a ritornare a Torino. E' una possibilità anche se alla fine è sempre un discorso economico'.

Lo spagnolo è in scadenza di contratto a giugno 2024 con l'Atletico Madrid ed ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro. Sarebbe la sua terza esperienza professionale alla Juventus avendoci giocato dal 2014 al 2016 e dal 2020 al 2022.

Il motivo per cui non è stato riscattato lo scorso anno era la valutazione di mercato del giocatore.

Alla Juventus sarebbe costato 35 milioni di euro, una somma considerata pesante dalla società bianconera in considerazione del fatto che il centravanti spagnolo ha già 30 anni. L'eventuale ritorno di Morata potrebbe dipendere da una partenza importante nel settore avanzato.

Attualmente c'è una certa abbondanza e sembra difficile che il club investa su un altro giocatore. Da valutare ci sarà innanzitutto Dusan Vlahovic, seguito da diverse società inglesi ma anche da Bayern Monaco e Real Madrid, e dopo Angel Di Maria, il cui contratto come noto scadrà a giugno.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare anche il settore difensivo.

Si parla soprattutto di terzini, per la fascia sinistra potrebbe arrivare Fabiano Parisi dell'Empoli, per la fascia destra Emil Holm dallo Spezia. Per quanto riguarda il centrocampo sarà invece parte integrante della rosa bianconera Nicolò Rovella, in prestito in questa stagione al Monza dove sta disputando un'annata calcistica importante. La società bianconera starebbe valutando anche un rinforzo nel ruolo di difensore centrale.