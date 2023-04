'Evidente che senza Coppe bisognerà fare qualche rinuncia e cedere qualche pezzo pregiato, le offerte per Vlahovic possono arrivare. Con la Juve in Champions League, invece, credo sia un giocatore da tenere strettissimo': ad esprimersi in questi termini il giornalista sportivo Giovanni Albanese intervistato per l'occasione da Calciomercato.it.

Albanese ha parlato dunque delle prossime strategie del club bianconero che tra la fine di aprile e l'inizio di maggio potrebbe anche ingaggiare un nuovo direttore sportivo con Federico Cherubini che potrebbe anche rimanere ma con un altro ruolo, non operativo visti i mesi di inibizione inflittigli di recente dalla Corte Federale della Figc.

Albanese ha parlato del futuro professionale di Vlahovic, Di Maria e Rabiot

Oltre a quanto già riportato su Dusan Vlahovic, il giornalista sportivo ha parlato anche del futuro professionale di Angel Di Maria: 'Lui e la sua famiglia si trovano benissimo a Torino, la Juve potrebbe essere per lui la soluzione ideale per continuare a giocare ad alti livelli in Europa e nazionale'.

Albanese ha comunque evidenziato come in questa fase sia impossibile sbilanciarsi: partecipare alla prossima Champions agevolerebbe le permanenze non solo di Angel Di Maria ma anche di Adrien Rabiot dato che entrambi sono in scadenza di contratto a giugno. Gli ingaggi, pesantissimi, senza l'Europa dei grandi sarebbero difficili se non impossibili da sostenere, ecco che il club potrebbe decidere di rinunciarci specialmente per quanto riguarda il francese, cui anche solo confermare gli attuali 7 milioni di euro sarebbe già un grande sforzo per la società.

Se a questo si aggiunge che il transalpino vorrebbe un adeguamento fino a 10 milioni di euro ben si comprende la natura delle difficoltà che potrebbe incontrare il club nell'assecondarne le richieste.

Potrebbe arrivare un nuovo direttore sportivo, Giuntoli rimarrebbe sempre in pole

Albanese ha parlato anche del possibile arrivo di un nuovo direttore sportivo non facendo però nomi.

Le ultime indiscrezioni di mercato parlano sempre del possibile ingaggio di Cristiano Giuntoli del Napoli, in scadenza di contratto con la società campana a giugno 2024 come Ricky Massara con il Milan, altro dirigente che piacerebbe alla Juve. Si valuterebbe anche Andrea Berta, direttore sportivo dell'Atletico Madrid e protagonista di stagioni importanti nella società spagnola.