La Juventus è attesa da un mese di aprile impegnativo fra calcio giocato e vicende giudiziarie. Quest'ultime stanno diventando più importanti anche dei risultati sportivi, considerando il fatto che vanno pesare anche sulla classifica di Serie A. Se il ricorso al Coni dovesse portare all'annullamento della penalizzazione di 15 punti la Juventus si ritroverebbe al momento seconda in classifica con grandi probabilità di qualificazione alla Champions League.

Il futuro professionale dei giocatori in scadenza di contratto passa evidentemente dalla partecipazione alla competizione europea nella stagione 2023-2024.

Se così non sarà è probabile che Angel Di Maria e Adrien Rabiot decidano di lasciare la società bianconera a parametro zero. Diverso invece il discorso di Alex Sandro e Juan Cuadrado, anche loro in scadenza di contratto che potrebbero accettare un ingaggio minore oltre al fatto di non disputare la competizione europea.

La mancata qualificazione alla Champions League potrebbe portare alla partenza di Di Maria e Rabiot

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il futuro professionale dei giocatori in scadenza a giugno passa dalla qualificazione alla Champions League. Soprattutto Angel Di Maria e Adrien Rabiot difficilmente rimarranno a Torino senza la competizione europea anche perché la partecipazione a quest'ultima garantirebbe circa 60 milioni di euro, somma che sarebbe utilizzata anche per pagare gli ingaggi pesanti dell'argentino e del francese.

Senza Champions League la Juventus potrebbe anche decidere di lasciar partire qualche altro giocatore, soprattutto quelli che hanno più mercato. Fra questi ci sarebbe Dusan Vlahovic, che sta avendo una stagione non ideale fra problemi di pubalgia e gioco della squadra che non valorizza la bravura nella finalizzazione. Si parla di una sua possibile cessione all'Arsenal, che potrebbe garantire circa 100 milioni di euro per il cartellino del giocatore.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà rinforzare il settore difensivo nel Calciomercato estivo. Si valuta l'arrivo di un centrale difensivo sinistro anche in caso di permanenza di Alex Sandro. Non è da scartare la possibilità che la società bianconera dia fiducia ai giovani, uno su tutti Koni De Winter che sta disputando una stagione importante nell'Empoli.

Per la fascia destra potrebbe arrivare un rinforzo e piace Emil Holm, che sta disputando una stagione importante allo Spezia ed ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro. Per quanto riguarda invece la fascia sinistra difensiva potrebbe arrivare Carlos Augusto, in scadenza di contratto con il Monza a giugno 2024.