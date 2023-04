L'Inter quasi certamente a partire dalla prossima stagione cambierà il preparatore dei portieri. Secondo un'indiscrezione lanciata dalla Gazzetta dello Sport, pare che il club milanese abbia già deciso di affidare l'incarico a Gianluca Spinelli. Si tratta di un professionista molto apprezzato nell'ambiente calcistico che vanta una carriera di tutto rispetto in squadre di alto livello, nazionale italiana compresa.

Spinelli ha 56 anni e da 4 stagioni fa parte dello staff del Paris Saint-Germain. Qualora fosse confermato il suo passaggio all'Inter, lascerebbe dunque la compagine parigina dopo una lunga collaborazione.

In precedenza aveva anche lavorato per Como e Genoa, dopodiché era passato nella nazionale dell'Italia dal 2014 (vi fa ancora parte) e poi tra il 2016 e il 2018 era stato al Chelsea. Inoltre ha già lavorato con Antonio Conte.

Spinelli e Conte insieme nell'Italia e al Chelsea

Gianluca Spinelli conosce bene Antonio Conte che potrebbe tornare in nerazzurro il prossimo anno perché lo ha affiancato in due occasioni. Insieme al tecnico pugliese ha infatti condiviso l'esperienza al Chelsea (2016-2018) ma ancor prima lo aveva conosciuto nella Nazionale italiana (2014). Il suo eventuale approdo all'Inter potrebbe anche rappresentare un indizio di un (ri)avvicinamento tra la società milanese e Conte stesso.

Ovviamente siamo ancora nel campo delle ipotesi perché il destino della panchina nerazzurra sembra ancora tutto da scrivere. Simone Inzaghi, costantemente sulla graticola in questa stagione per i risultati altalenanti di Handanovic e compagni (soprattutto in campionato) e per una serie di prestazioni deludenti, potrebbe giocarsi il "jolly" Champions League per rimanere a Milano.

Se l'allenatore piacentino dovesse compiere il "miracolo sportivo" di vincere la Champions con l'Inter, ovviamente (a meno di inattesi colpi di scena) resterebbe saldo nel suo ruolo di tecnico della Beneamata e accoglierebbe nello staff il nuovo preparatore Spinelli.

Spinelli per favorire la crescita di Onana

Nella stagione 2023-2024 l'Inter molto probabilmente saluterà Samir Handanovic.

Questi, infatti, non sembra intenzionato a rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2023, svincolandosi così a parametro zero. Al momento non vi sono certezze sul suo futuro: alla soglia dei 39 anni (che compirà il 14 luglio) l'attuale capitano nerazzurro potrebbe anche annunciare il suo ritiro, oppure potrebbe decidere di chiudere la carriera in patria, in Slovenia.

Dunque Gianluca Spinelli, se davvero diventerà il nuovo preparatore dei portieri dell'Inter, lavorerà innanzitutto con il nuovo titolare della porta della squadra milanese, André Onana. L'estremo difensore camerunense sta dimostrando di essere molto valido tra i pali, reattivo e dotato di ottimo istinto. Tuttavia dovrebbe migliorare un po' la sua tecnica, e questo dovrebbe essere il lavoro che andrebbe a fare con Spinelli.

Ovviamente, sempre che durante il mercato estivo per Onana non arrivino offerte economicamente irrinunciabili da squadre della Premier League come Chelsea e Manchester United che lo starebbero seguendo con una certa attenzione.