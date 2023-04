Nei giorni scorsi l'ex calciatore e ora agente sportivo Massimo Brambati è stato intervistato da Tmw Radio, soffermandosi su diversi temi di attualità calcistica e parlando anche del futuro della Juventus, sia riguardo a chi potrebbe eventualmente essere il nuovo allenatore sia circa la figura di direttore sportivo.

Possibile nome a sorpresa come direttore sportivo e tecnico: piacerebbero Tare e Thiago Motta

Rispondendo a una domanda su chi potrebbe essere il futuro allenatore della Juventus, Massimo Brambati ha affermato: "Dipende dal direttore sportivo.

E quello potrebbe essere una sorpresa. Giuntoli? No. Vedo uno che andrà via da una società importante, ossia Tare. Però attenzione perché Tare ha gli occhi addosso di diverse società importantissime come Chelsea e PSG. E chi porterebbe Tare? Non è per niente detto che Thiago Motta sia solo attenzionato dall'Inter, occhio. La società bianconera vuol vincere subito, vuole valorizzare il patrimonio o vincere? Che vuole fare?"

Poi Brambati ha aggiunto: "Il futuro di Allegri passa per questo finale di stagione, se esce fuori e non arriva in Champions può arrivare un accordo per l'addio".

Juve, i possibili nomi per il dopo Allegri e per il ruolo di ds

Intanto sono diversi i nomi che vengono accostati in queste settimane alla società bianconera nell'eventualità in cui Massimiliano Allegri dovesse lasciare anzitempo la società bianconera (con cui ha un contratto fino al 2025).

Circolano ad esempio i profili di Roberto De Zerbi del Brighton, di Igor Tudor dell'Olympique Marsiglia e di Julian Nagelsmann, recentemente esonerato dal Bayern Monaco. A questi si aggiungono nomi di tecnici di esperienza come Antonio Conte, attualmente senza panchina dopo la rescissione del contratto con il Tottenham, e come Zinedine Zidane, che da diverse stagioni non sta allenando dopo l'esperienza professionale al Real Madrid.

Per quanto riguarda invece il nuovo direttore sportivo oltre al profilo di Igli Tare circolano anche altri nomi, fra cui quello di Cristiano Giuntoli, che ha un contratto con il Napoli fino a giugno 2024. Stessa scadenza contrattuale per il direttore sportivo del Milan Ricky Massara, che potrebbe arrivare in particolare in caso di conferma di Massimiliano Allegri, con il quale ha un ottimo rapporto da ormai 30 anni.

Un altro nome accostato alla società bianconera è quello di Andrea Berta, attualmente all'Atletico Madrid.