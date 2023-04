La dirigenza dell'Inter starebbe pensando ad un nuovo giovane attaccante per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi nella prossima estate: il nome di queste ultime ore di Calciomercato sarebbe quello di Hugo Ekitike, attaccante del Reims in prestito al Paris Saint Germain in questa stagione.

Hugo Ekitike nuovo nome per l'attacco dell'Inter

Il giovane centravanti del Reims, classe 2002, è stato girato in prestito in questo campionato al Paris Saint Germain con una opzione di riscatto al termine della stagione che il club parigino probabilmente non eserciterà sul giocatore.

In questa stagione infatti lo stesso Paris Saint Germain ha utilizzato poco l'attaccante, centellinandone le presenze al minuto: ancora non ha indossato la maglia ufficiale del PSG in campionato.

Lo stesso attaccante si è lamentato sui suoi social network per il trattamento ricevuto esponendo nella sua biografia la scritta 'sub 44' che starebbe a rappresentare il fatto che ormai per la squadra parigina lui sia solamente un sostituto, una ruota di scorta praticamente mai utilizzata dal tecnico Galtier.

Il giovane attaccante potrebbe fare ritorno al Reims a fine campionato, in attesa di nuovi palcoscenici più coinvolgenti; la dirigenza dell'Inter starebbe pensando al centravanti per rinforzare il reparto offensivo nella prossima finestra di mercato.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbero pensando ad una richiesta di un prestito con eventuale diritto di riscatto da esercitare al termine della stagione in prestito dell'attaccante, ma la trattativa sembrerebbe rinviata solo all'ufficializzazione del rientro del calciatore al Reims, che potrebbe avvenire in estate.

La situazione dell'attacco dell'Inter

La dirigenza nerazzurra starebbe già lavorando con il Chelsea per il rinnovo del prestito di Romelu Lukaku; le trattative però sarebbero bloccate fino al termine della stagione in attesa dei risultati sportivi dell'Inter, che in caso di qualificazione alla prossima Champions League potrebbe rinnovare il prestito dell'attaccante belga, ma in caso di mancato raggiungimento della principale competizione europea potrebbe rinunciare a Romelu Lukaku.

Inoltre la stessa Inter vorrebbe ridiscutere i termini del prestito dell'attaccante belga, cercando di ottenere uno sconto sull'accordo con il club londinese.

Per quanto riguarda Joaquin Correa, il giocatore potrebbe lasciare l'Inter al termine della stagione, in direzione Siviglia con un'opzione di prestito con diritto di riscatto; anche Edin Dzeko potrebbe lasciare i nerazzurri per scadenza contrattuale nel prossimo giugno.