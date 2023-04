La Juventus inizia a pensare al Calciomercato estivo: le principali esigenze sembrano riguardare le fasce difensive, si parla ad esempio del possibile ritorno di Joao Cancelo nell'eventualità in cui il portoghese non venga riscattato dal Bayern Monaco. Per lui sarebbe un ritorno, in quanto è stato alla Juventus nella stagione 2018-2019 prima di trasferirsi al Manchester City nello scambio di mercato che portò nella società bianconera Danilo.

Il Bayern Monaco, dove attualmente Cancelo si trova in prestito, per riscattarlo dal Manchester City dovrebbe spendere circa 70 milioni di euro; ma secondo alcune indiscrezioni la società tedesca potrebbe decidere di non acquistarlo e di investire invece su Jeremie Frimpong, terzino destro del Bayer Leverkusen che ha un prezzo di mercato evidentemente minore rispetto al portoghese, oltre a essere più giovane.

La Juventus potrebbe valutare l'acquisto di Joao Cancelo a giugno

Nel caso in cui Joao Cancelo dovesse ritornare al Manchester City a giugno, la Juve potrebbe fare un tentativo per riportarlo a Torino, dopo quattro anni dalla sua partenza, magari trovando un'intesa per un prestito con diritto di riscatto.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus valuterebbe anche altri giocatori per le fasce difensive. Piacerebbe ad esempio Leonardo Spinazzola, che ha un anno in più rispetto a Cancelo, ma che costerebbe di meno di cartellino e ingaggio. Il laterale della nazionale italiana è in scadenza di contratto a giugno 2024 e la Roma potrebbe valutare la sua cessione già questa estate per monetizzare dal suo cartellino.

Per la fascia sinistra invece la società bianconera starebbe valutando di prolungare il contratto di Alex Sandro, oltre al fatto che ci sono in rosa anche Kostic e Iling Junior, i quali con ogni probabilità saranno confermati anche nella prossima stagione.