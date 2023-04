Preoccupa la situazione di Olivier Giroud, attaccante 36enne del Milan, in vista della partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli: il francese infatti non ha concluso l'allenamento con la squadra all'indomani dell'ultimo match di Serie A dei rossoneri contro il Bologna pareggiato 1-1. I tifosi milanisti sono in ansia per la possibile assenza del loro centroavanti titolare.

Le condizioni di Olivier Giroud

Il vice campione del mondo è rimasto in panchina per tutto il match del Dall'Ara, non subentrando nemmeno negli ultimi minuti sul risultato di parità.

Ciò nonostante, la sua presenza a Napoli rimane a rischio per via di un dolore accusato al tendine d'Achille della gamba sinistra durante l'andata dei quarti di Champions di mercoledì scorso, che sembrerebbe riconducibile ad un duro contrasto di gioco con Kim Minjae, difensore centrale dei partenopei.

Giroud ieri non ha portato a termine la seduta d'allenamento con la squadra: da qui la preoccupazione dello staff medico dei meneghini, che vuole monitorare la situazione nelle prossime ore. La speranza dei tifosi è che l'attaccante stringa i denti e prenda parte a quello che potrebbe essere il match più importante della stagione dei rossoneri finora.

Le possibili alternative

In caso di assenza del bomber francese, si guarda alle possibili alternative: con Zlatan Ibrahimovic ancora ai box e fuori dalla lista Champions, la scelta dell'allenatore Stefano Pioli dovrebbe ricadere su uno tra Divock Origi e Ante Rebic, i quali però hanno deluso nelle ultime occasioni in cui sono stati chiamati a sostituire il centroavanti titolare.

Sarà decisivo comunque l'ultimo allenamento che svolgerà il calciatore. Qualora non dovesse farcela, Rebic appare leggermente favorito su Origi per prendere parte all'incontro dal primo minuto.

Il match del Maradona

E se il Milan potrebbe dover fare a meno di Giroud, ai napoletani mancheranno sicuramente Kim e Anguissa, entrambi squalificati per somma di ammonizioni, mentre Victor Osimhen sarà presente nella sfida del Maradona (per lui già uno spezzone di gara nell'ultimo match di campionato contro il Verona).

Non avere Giroud per il Milan sarebbe certamente un problema: la punta, che a Milano ha siglato ben 26 reti in 75 partite, ha segnato 3 gol in 7 partite agli azzurri, di cui l'ultimo il 6 marzo 2022, nel successo in trasferta del Milan per 1-0, crocevia fondamentale per la stagione 2021/2022 dei rossoneri, conclusasi con la vittoria dello scudetto.

Le ambizioni della squadra di Stefano Pioli passeranno anche dalla presenza del bomber francese e dai suoi eventuali rimpiazzi, in uno scontro storico che si preannuncia affascinante.