La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e vicende giudiziarie. C'è molto lavoro da fare per la società bianconera, che dovrà iniziare anche a definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. L'esito del caso plusvalenze e della manovra stipendi potrebbe pesare evidentemente sulla permanenza o meno di alcuni giocatori. Uno su tutti Dusan Vlahovic, che continua ad essere uno dei giocatori maggiormente graditi sul mercato. A gennaio si era parlato di un interesse del Manchester United pronto ad offrire circa 120 milioni di euro per il cartellino del giocatore.

Attualmente però ci sarebbero anche il Bayern Monaco e il Real Madrid sul giocatore. A tal riguardo la società spagnola avrebbe deciso di valutare l'acquisto del giocatore bianconero preferendolo a Harry Kane sia per motivi tecnici che anagrafici, oltre al fatto che entrambi hanno una valutazione di mercato simile, ovvero circa 100 milioni di euro.

Possibile offerta del Real Madrid per Vlahovic a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli il Real Madrid starebbe valutando come rinforzo per il settore avanzato Dusan Vlahovic. Il giocatore della Juventus piace alla società spagnola perché ideale anche da schierare insieme a Karim Benzema. Sarebbe preferito a Harry Kane, che è più efficace dal punto di vista realizzativo ma che ha più o meno la stessa valutazione di mercato di Vlahovic oltre a sette anni in più.

Per questo il Real Madrid potrebbe fare un'offerta di circa 100 milioni di euro per il giocatore, più o meno la valutazione di mercato stabilita dalla società bianconera per il giocatore. L'eventuale permanenza o meno di Vlahovic a Torino potrebbe dipendere dalle vicende giudiziarie che stanno riguardando la società bianconera.

Se la Juventus non dovesse qualificarsi alla Champions League la cessione di Vlahovic diventerebbe una possibilità più concreta. Allo stesso tempo sarebbe improbabile anche la permanenza di Rabiot, che in una recente intervista ha dichiarato che valuterà il futuro professionale con la società bianconera non escludendo un possibile prolungamento di contratto.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per definire il mercato da portare avanti nel settore difensivo. Si cercano rinforzi per le fasce difensive ma potrebbe arrivare anche un centrale difensivo oltre ad un centrocampista nel caso in cui Leandro Paredes non venisse riscattato dal Paris Saint Germain. Piace Alejandro Grimaldo per la fascia sinistra difensiva, lo spagnolo è in scadenza di contratto con il Benfica a giugno. Per la fascia destra si valuta invece Emil Holm dello Spezia, che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.