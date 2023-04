L'Inter starebbe valutando i movimenti di mercato in vista della prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni, il Chelsea avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Andrè Onana. I nerazzurri, invece, avrebbero pensato di rinforzare il centrocampo in vista dei possibili addii di Marcelo Brozovic e Roberto Gagliardini. Interesserebbero al riguardo Pereyra dell'Udinese e Davide Frattesi del Sassuolo.

Onana per finanziare il mercato

Onana sarebbe un obiettivo del Chelsea che potrebbe mettere sul piatto circa 40 milioni di euro. Una cifra che garantirebbe una netta plusvalenza all'Inter che ha ingaggiato il calciatore a parametro zero dopo essersi svincolato dall'Ajax.

Il suo erede potrebbe essere Guglielmo Vicario dell'Empoli che avrebbe una stima di circa 20 milioni di euro e che interesserebbe anche alla Juventus.

Per il centrocampo, piacerebbe Davide Frattesi ma la valutazione, circa 40 milioni di euro, sarebbe ora proibitiva. L'occasione potrebbe essere Pereyra che non dovrebbe rinnovare il contatto in scadenza a giugno con l'Udinese. L'argentino potrebbe prendere il posto di Gagliardini, anche lui in scadenza e prossimo all'addio alla Pinetina.

Marotta potrebbe cambiare aria se gli Zhang dovessero cedere il club

Il futuro dell'Inter dipende anche da quale sarà la dirigenza. Le voci che riguardano una possibile vendita degli Zhang potrebbero infatti portare ad una rivoluzione nell'organigramma della società e anche Giuseppe Marotta, ora amministratore delegato, potrebbe decidere di cambiare aria.

Da tempo si vocifera di possibili offerte da parte Andera Radrizzani, ora numero uno del Leeds in Premier League, e del fondo Investcorp, ecco che una nuova proprietà potrebbe ripartire non solo da nuovi dirigenti ma anche da una nuova guida tecnica: il sacrificato in questo caso sarebbe ovviamente l'allenatore Simone Inzaghi, che rischia comunque il posto già adesso qualora dovesse continuare ad inanellare i risultati negativi che nell'ultimo periodo hanno condotto il club a sprofondare al sesto posto in classifica.

Dovesse arrivare la vittoria nella Champions League ogni discorso sarebbe ovviamente diverso, appare tuttavia complesso ipotizzare futuri scenari in una fase delicata della stagione come quella in corso: sullo sfondo anche la semifinale di Coppa Italia che tra qualche giorno vedrà l'Inter impegnata nella gara di ritorno contro la Juventus.