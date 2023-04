La prossima sessione di mercato dell'Inter sarà inevitabilmente influenzata dall'eventuale qualificazione o meno alla Champions League.

Qualora infatti i nerazzurri non dovessero arrivare tra i primi quattro posti in campionato, il presidente Zhang potrebbe cedere almeno un big e tra i papabili partenti ci sarebbe Nicolò Barella. In entrata invece, l'Inter valuterebbe il nome di Roberto Pereyra, centrocampista dell'Udinese che potrebbe liberarsi a parametro zero in estate.

Inter, la mancata entrata in Champions League potrebbe causare la cessione di un big

Il futuro dell'Inter potrebbe decidersi nelle prossime settimane: l'eventuale qualificazione della formazione nerazzurra in Champions League sarà determinante per le ambizioni della società di Suning.

In caso di mancata partecipazione alla prossima edizione della massima competizione europea il presidente Zhang potrebbe essere costretto a dover sacrificare una pedina importante e tra i possibili partenti ci sarebbe Nicolò Barella. Secondo le indiscrezioni riportate dal Corriere dello sport, infatti, il centrocampista sardo avrebbe diversi estimatori, tra cui il Liverpool di Jurgen Klopp.

L'Inter dal canto suo, potrebbe scegliere proprio la prossima estate per cederlo, soprattutto per non deprezzare il valore di un cartellino che attualmente si aggirerebbe intorno ai 70 milioni di euro.

L'alternativa potrebbe essere la cessione di André Onana: Il portiere Camerunense nerazzurro piacerebbe a diverse squadre in giro per l'Europa su tutte il Chelsea di Thomas Tuchel: la sua cessione rappresenterebbe una plusvalenza totale per la “Beneamata” in quanto l’ad Giuseppe Marotta lo portò nella scorsa estate alla Pinetina a parametro zero.

Il prezzo del suo cartellino oggi si aggirerebbe tra i 40 ed i 45 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Pereyra dell'Udinese piacerebbe per la prossima estate

L'Inter oltre alle possibili cessioni per la prossima stagione starebbe valutando anche un'entrata a centrocampo e il nome che piacerebbe all’ad nerazzurro Giuseppe Marotta sarebbe quello di Roberto Pereyra.

Il centrocampista dell'Udinese protagonista della mediana di Sottil, andrà in scadenza di contratto con il club friulano al termine della stagione in corso e, secondo alcune indiscrezioni, le parti potrebbero non trovare l'accordo per il rinnovo. Pertanto l'Inter starebbe fiutando l'affare e avrebbe intenzione di convincere Pereyra ad approdare alla Pinetina a parametro zero