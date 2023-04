L’Inter potrebbe cambiare proprietà nella prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, gli Zhang starebbero cercando degli acquirenti della maggioranza delle quote societarie. Secondo le indiscrezioni che circolano in queste settimane ci sarebbero due distinte ipotesi riguardo ai possibili nuovi proprietari: da un lato di parla di un interesse del fondo del Bahrain Investcorp, dall'altro circola invece il nome dell'imprenditore italiano Andrea Radrizzani.

Gli scenari per il possibile cambio di proprietà

Andrea Radrizzani, ora proprietario del Leeds, starebbe muovendo i primi passi per formulare un'offerta per acquisire le quote di maggioranza.

L’attuale numero uno della squadra inglese potrebbe riconoscere agli Zhang circa 1,2 miliardi di euro per approdare a Milano.

Radrizzani, qualora dovesse diventare proprietario, potrebbe puntare sul ritorno di Antonio Conte in panchina che ha recentemente risolto il suo rapporto con il Tottenham. Le quotazioni per una conferma di Simone Inzaghi sono particolarmente in ribasso, nonostante abbia un contratto in vigore fino al 2024: secondo alcuni rumor potrebbe salvarsi soltanto se dovesse vincere la Champions League.

Lukaku si allontana: i nomi per l’attacco

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, intanto, non dovrebbe essere rinnovato il prestito di Romelu Lukaku che dovrebbe quindi far ritorno al Chelsea.

Il belga non ha soddisfatto le aspettative anche a causa dei tanti problemi fisici che ne hanno condizionato la prima parte di stagione. I dirigenti meneghini starebbero già valutando i profili per sostituirlo: in particolare circola il nome di Marcus Thuram che ha il contratto in scadenza a giugno con il Borussia Mönchengladbach.

Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Bayern Monaco. Quello del francese sarebbe un profilo in grado di giocare sia come attaccante centrale che come esterno.

Beppe Marotta avrebbe individuato anche il nome di Roberto Firmino per il futuro. Il brasiliano è in scadenza col il Liverpool questo 30 giugno e potrebbe cambiare aria non rinnovando il contratto.

Un altro possibile colpo per l’attacco nerazzurro della prossima stagione potrebbe essere Mateo Retegui, ora al Tigre in prestito dal Boca Juniors: l'attaccante nato in Argentina - da poche settimane nel giro della nazionale italiana - avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro.